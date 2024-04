Paarkümmend väikekooli lõpetab tegevuse iseseisva asutusena

Esmaspäevase tööpäeva lõpuks oli haridus- ja teadusministeeriumi dokumendiregistrisse laekunud ligi 60 teatist haridusasutuste tegevuse ümberkorraldamisest Eesti eri piirkonnas. Muutused hõlmavad koolide tegevuse lõpetamise kõrval ka kooliastmete liitmist ja gümnaasiumiosa kadumist. Mõningad muudatused puudutavad lasteaedasid, mis liidetakse kohaliku alg- või põhikooliga või suletakse.

Kokku lõpetab iseseisva asutusena tegevuse ligi veerandsada kooli Eesti eri paigus. Enamik neist liidetakse teiste koolidega ja koolid jätkavad õppekohtadena, teatas HTM. Kahel viimasel aastal on omavalitsused kokku soovinud sulgeda viis kooli aastas.

Pärnumaal lõpetavad iseseisva asutusena tegevuse neli Lääneranna valla kooli: Virtsu kool, Varbla kool, Koonga kool ja Kõmsi lasteaed-algkool. Koolid jätkavad eraldiseisvate õppekohtadena Lääneranna gümnaasiumi juhtimise all. Lääneranna vallavanema Ingvar Saare sõnul on need koolid on nii väikesed, et ühtse juhtimise alla toomine võimaldab vallasiseselt paremini pakkuda tugiteenuseid ja töötajatele paindlikku koormust.

Ida-Virumaal lõpetab tegevuse Narva Soldino kool; Kiviõli I keskkool, Lüganuse kool ja Kiviõli vene kool liituvad Kiviõli riigikooliks.

Lääne-Virumaal lõpetab iseseisva asutusena tegevuse Jäneda kool Tapa vallas. Esimene ja teine kooliaste liidetakse Lehtse kooliga, kolmas kooliaste Tapa gümnaasiumiga. Lasila põhikooli lasteaiaosa liidetakse Sõmeru lasteaiaga Pääsusilm, kooliosa liidetakse Sõmeru põhikooliga. Kool lõpetab iseseisva asutusena tegevuse.

Võrumaal lõpetavad iseseisva asutusena tegevuse kolm Rõuge valla kooli:

Haanja kool, Mõniste kool ja Varstu kool. Nende koolide lasteaiaosa liidetakse Rõuge lasteaiaga, kooliosa Rõuge põhikooliga.

Võru vallas lõpetab tegevuse Orava kool. Kool liidetakse Kääpa põhikooliga. Muutub tegutsemisvorm ja kooli nimeks saab Kääpa kool.

Jõgevamaal lõpetab iseseisva asutusena tegevuse Peipsi gümnaasium Mustvee vallas. Põhikooliosa liidetakse Mustvee kooliga, gümnaasiumiosa Avinurme gümnaasiumiga.

Raplamaal lõpetab tegevuse iseseisva asutusena Eidapere kool Kehtna vallas. Lasteaiaosa liidetakse Järvakandi lasteaiaga Pesamuna, kooliosa esimene kuni kuues klass Järvakandi kooliga.

Tartumaal lõpetavad iseseisva asutusena tegevuse Palupera põhikool ja Valguta lasteaed-algkool Elva vallas. Palupera põhikool liidetakse Rõngu keskkooliga; Valguta lasteaed-algkool liidetakse Rannu kooliga.

Valgamaal lõpetab iseseisva asutusena tegevuse Õru lasteaed-algkool Valga vallas. Kool liidetakse Tsirguliina kooliga.

Põlvamaal lõpetab tegevuse Ruusa põhikool Räpina vallas. Mooste mõisakool,

Vastse-Kuuste kool, Friedebert Tuglase nimeline Ahja kool ja Tilsi põhikool lõpetavad iseseisva õppeasutusena tegevuse. Koolid liidetakse Põlva kooliga.

Läänemaal Lääne-Nigula vallas lõpetab iseseisva õppeasutusena tegevuse Nõva kool. Lasteaiaosa liidetakse Lääne-Nigula lasteaiaga. Kooliosa liidetakse Noarootsi kooliga.