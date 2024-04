Silina: Kalnina-Lukaševica on väärikas kandidaat Läti välisministriks

Läti seimi aseesinaine, endine välisministeeriumi parlamendisekretär Zanda Kalnina-Lukaševica (Uus Ühtsus) on väärikas kandidaat välisministri kohale, ütles peaminister Evika Silina (Uus Ühtsus) teleusutluses.

Küsimusele, kas praeguse välisministri Arturs Krišjanis Karinši (Uus Ühtsus) otsus tagasi astuda oli tema enda otsus või "teda paluti", vastas Silina, et see oli tema enda otsus.

Rääkides sellest, millal võiks sündida otsus uue välisministri kohta, meenutas Silina, et seim koguneb alles 11. aprillil ja see on lähim tärmin, mil seda teemat arutada saab.

Samas rõhutas peaminister, et otsust, kellest saab uus välisminister, ei ole veel tehtud.

Ta nimetas Kalnina-Lukaševicat tugevaks kandidaadiks, nagu ka seimisaadik Girts Valdis Kristovskist. "Andke meile veidi rohkem aega," ütles Silina ja märkis, et erakonnavälist kandidaati välisministri kohale ei esitata, kuna erakonnal endal on piisavalt tugevaid kandidaate.