NATO välisministrid arutasid Ukraina toetamist 100 miljardi euroga

Ajaleht Financial Times avaldas teisipäeval NATO salajase plaani toetada Ukrainat järgmise viie aasta jooksul 100 miljardi euroga. Märgiliseks teeb selle asjaolu, et NATO ei distantseeri ennast Ukraina relvaabist.

Toetuse eesmärk on tagada stabiilne relvaabi ka siis kui NATO riikide juhtpoliitikud peaksid vahetuma.

"Täna leppisid liitlased kokku, et liikuda edasi plaaniga NATO suuremast rollist julgeolekuabi ja väljaõppe koordineerimisel. Detailid kujunevad välja tulevate nädalate jooksul. Ei tasu kahelda, et Ukraina saab toetuda NATO toetusele pikas plaanis," ütles NATO peasekretär Jens Stoltenberg.

"Raha tuleks liitlasriikidelt. Ma arvan, et see on väga hea ettepanek, mis peasekretäril on. See on suund, mille poole peame mõtlema, et koguda kokku rohkem ühiseid vahendeid, et olla Ukraina aitamisel efektiivsem," lausus Läti välisminister Krišjanis Karinš.

"Nad (liitlased - toim.) on valmis meid aitama, aga asjad peavad toimuma kiiremini ja teisel skaalal, mis tuleneb selle sõja skaalast. Seda nõuab meilt sõda. See pole meie kapriis. See on realistlik vajadus, mida sõda nõuab meilt kõigilt," rääkis Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba.