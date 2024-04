Ukraina kõrge ohvitseri sõnul ei suuda F-16 hävitajad enam sõja kulgu muuta

Ukraina peaks esimesed F-16 hävitajad kätte saama juba sel suvel. Mõned lääne ametnikud eeldasid varem, et läänes toodetud hävitajad suudavad muuta jõudude tasakaalu.

Ukraina armee kõrge ohvitser aga ütles, et riik vajab nüüd pigem traditsioonilisi relvasüsteeme ning hävitajad ei suuda enam konflikti Kiievi kasuks pöörata, vahendas The Telegraph.

"Sageli ei saa me relvasüsteeme siis, kui me neid vajame. Need tulevad siis, kui need pole enam asjakohased. Igal relval on oma õige aeg. F-16 hävitajaid oli vaja 2023. aastal," ütles ohvitser.

"Me vajame haubitsaid ja mürske, sadu tuhandeid mürske ja rakette," ütles ohvitser.

Ohvitser hindas, et Ukraina armee vajab nelja miljonit mürsku ja kahte miljonit drooni. Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba teatas juba varem, et riik vajab hädasti juurde Patrioti õhutõrjesüsteeme, kuna sellised õhutõrjesüsteemid suudaksid kaitsta Ukraina peamisi tööstuskeskuseid Venemaa raketirünnakute eest.

Kuleba sõnul peaks Ukraina saama kõik maailmas saadaolevad Patriotid, kuna tegemist on ainsa riigiga, mis kaitseb end iga päev ballistiliste rakettide rünnakute eest.

Venemaa armee aga jätkab idarindel pealetungi, Ukrainas valitseb terav laskemoonapuudus. Ukraina president Volodõmõr Zelenski hoiatas hiljuti, et Venemaa võib juuliks mobiliseerida veel ligi 300 000 sõdurit.

Kolmapäeval Brüsselis kogunenud NATO välisministrid arutavad nüüd plaani toetada Ukrainat järgmise viie aasta jooksul 100 miljardi euroga. Toetuse eesmärk on tagada stabiilne relvaabi ka siis kui NATO riikide juhtpoliitikud peaksid vahetuma.