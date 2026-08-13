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Meedia: Venemaa kuulutas USA tervishoiuministri poja tagaotsitavaks

Välismaa
Conor Kennedy Ukrainas
Conor Kennedy Ukrainas Autor/allikas: Kuvatõmmis/MegynKelly/Youtube
Välismaa

Venemaa kohus kuulutas USA tervishoiuministri Robert F. Kennedy juuniori poja Conor Kennedy tagaselja rahvusvaheliselt tagaotsitavaks süüdistatuna osavõtus sõjas Ukraina poolel, vahendas ajaleht The Independent.

Vene kohus tunnistas Conor Kennedy "välisriigi palgasõduriks" ning Venemaal ähvardab teda vahistamise korral seitse kuni kümme aastat vangistust.

Kennedy ütles 2022. aastal, et on valmis Ukrainas kaitseväe ridades võideldes surema. 2022. aasta oktoobris teatas ta avalikult, et võitles Ukraina poolel täiemahulise sõja esimestel kuudel.

"Olin sügavalt liigutatud sellest, mis viimase aasta jooksul Ukrainas toimus. Tahtsin aidata. Kui kuulsin Ukraina rahvusvahelisest leegionist, mõistsin, et lähen sinna. Järgmisel päeval läksin saatkonda, et end sinna registreerida," kirjutas ta tollal sotsiaalmeedias.

Kennedy lisas, et oli teatanud oma asukohast ühele inimesele USA-s ja oli oma tegeliku nime avaldanud Ukrainas samuti ühele inimesele, et tema perekond ja sõbrad ei muretseks. Samuti märkis ta, et ei soovinud erikohtlemist.

Lisaks rõhutas Kennedy seda, et sõda Ukrainas määrab demokraatia saatuse käesoleval sajandil. Ta kutsus inimesi üles liituma Ukraina rahvusvahelise leegioniga, aitama piiril või saatma ravimeid.

Venemaa väitel võitles Kennedy Ukraina armee ridades Harkivi oblastis, esinedes kohaliku elanikuna.

Vene uudisteagentuuri TASS andmeil on Vene kohus sarnased süüdistused varem esitanud ka 37-aastasele USA kodanikule Ingram Asbill Tracy Jamesile, droonioperaatorina tegutsenud Briti kodanikule Shorney Joseph Richard Ryanile, 46-aastasele Rootsi seersandile, 38-aastasele Colombia kodanikule Ramirez Ivan Tiku Dariole ja 39-aastasele Tšehhi värbajale Jan Trčkale.

Ukraina kaitseväe ombudsman Olha Rešetilova teatas varem, et praegu võitleb kaitseväe ridades umbes 16 000 välismaalastest vabatahtlikku. Tema sõnul esindavad need võitlejad vähemalt 72 riiki üle maailma ning peaaegu 40 protsenti neist on Ladina-Ameerika riikide kodanikud.

Rešetilova kinnitas, et Ukraina arendab järjekindlalt riiklikku mehhanismi, mis kaitseb kaitseväes teenivate välismaalaste õigusi.

Otsus võib The Independenti hinnangul veelgi pingestada Vladimir Putini ja Donald Trumpi suhteid. Trump on hiljuti väljendanud ka oma pettumust Venemaa vastuseisu üle Ukraina rahulepingule.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: BNS

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