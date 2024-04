Ratas edestas riigikogu aseesimehe valimistel Allerit

Ainus intriig riigikogu juhatuse valimistel oli teise aseesimehe valimine, kuhu opositsioon ei suutnud taas ühist kandidaati esitada ning sellele kohale kandideerisid EKRE saadik Arvo Aller ja veebruarist Isamaasse kuuluv Jüri Ratas, kes oli siiani teine aseesimees.

Salajasel hääletusel sai Kivimägi 48, Ratas 27 ja Aller 21 häält. Kehtetuid sedeleid oli üks. Seega valiti riigikogu esimeseks aseesimeheks Kivimägi ja teiseks aseesimeheks Ratas.

Riigikogu esimehe valimistel seati üles ainsana Eesti 200 saadik Lauri Hussar, kes sai 64 poolt- ja 28 vastuhäält. Kehtetuid hääletussedeleid oli viis.

EKRE esimees Martin Helme ütles Allerit üles seades, et üldiselt on riigikogus kombeks olnud, et riigikogu juhatuses on ka esindaja suurimast opositsioonierakonnast, milleks praegu on EKRE.

"See reegel läks eelmisel aastal lappama. Arvo iseloomustamiseks võin öelda: esiteks tuleb öelda, et ta on Virumaalt pärit – Viru veri ei värise –, on töökas, on aus, peab sõna, ei ole kunagi hüpanud erakondadest üle ega reetnud ühtegi oma kaaslast," torkas Helme hiljuti erakonda vahetanud Ratasele.

Isamaa esimees Urmas Reinsalu ütles Jüri Ratase kandidatuuri üles seades, et Ratase kogemustepagas riigikogu töö korraldamisel on olnud väga pikk.

"Võib-olla pikim isegi vabanenud Eesti parlamendi juhatuse liikmete kogemusest. Ja seetõttu tema tasakaalukus ka kriitiliste konfliktsituatsioonide, mida siin viimasel aastal on ette tulnud, lahendamisel riigikogu juhatuses on hindamatu aare parlamendi töö korraldamisel," sõnas Reinsalu.

Allerit lubas enne hääletust toetada Keskerakond, samuti sai ta arvestada aknaaluse Kalle Grünthali toetusega. Ratas lootis lisaks Isamaa saadikutele valimistel tuge nii Keskerakonnast SDE-sse lahkunud saadikutelt, aknaalustelt kui ka koalitsioonilt.

Esimehest ja kahest aseesimehest koosnev riigikogu juhatus korraldab riigikogu tööd. Juhatus valitakse riigikogu liikmete hulgast ja tema volitused kestavad ühe aasta. Riigikogu esimees on presidendi järel teine isik riigis, kes võib vajaduse korral ajutiselt täita presidendi ametiülesandeid.