USA plaanib rajada Arktikasse suure relvalao

Ajaleht Helsingin Sanomat kirjutab, et USA armee plaanib rajada Arktikasse suure relvalao, kuna Soome ja Rootsi liitusid hiljuti NATO-ga.

Relvalao rajamise plaanist teatas USA armee kindral Christopher Mohan. Tema sõnul annab laskemoona hoidmine polaarjoone lähedal rohkem informatsiooni, kuidas USA relvajõud suudaksid paremini talveperioodil tegutseda.

USA tahab hoida laskemoona Arktikas, kuna Rootsi ja Soome liitusid hiljuti NATO-ga. Venemaa aga jätkab oma sõjalist tegevust Ukrainas, see esitab NATO heidutusele uusi väljakutseid.

"NATO liikmete arvu kasv muudab julgeolekukeskkonda ja meie kohustusi NATO-s," ütles Mohan intervjuus väljaandele Breaking Defense.

Mohan ei täpsustanud, kuhu USA võib uue relvaloa rajada. Breaking Defense'i andmetel on üheks võimalikuks asukohaks Norra põhjaosa. Ameeriklaste hiigellao vastu tunnevad huvi ka Soome ja Rootsi, vahendas Helsingin Sanomat.

USA armeel on üle maailma sellised spetsiaalsed varustuslaod (APS). Seal hoitakse relvastust, laskemoona, sõidukeid ja kütust. USA hakkas selliseid ladusid ehitama juba külma sõja ajal.

Sellistel ladudel on ka poliitiline ja psühholoogiline tähtsus, USA näitab nii oma pühendumust liitlase kaitsmisel. Praegu on USA armeel Euroopas kuus suuremat APS-i ladu. Kaks neist asuvad Saksamaal, üks Hollandis, üks Belgias ja üks Poolas. Lisaks on üks ladu Itaalias, mis toetab USA tegevust Aafrikas.

Kui USA otsustab rajada oma armeele uue lao, vastutab selle ehitamise eest spetsiaalne üksus AMC. See üksus annab tööd umbes 165 000 sõdurile ja tsiviilisikule.