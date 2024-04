Sisekontroll tuvastas Tallinna Hambakliinikus süsteemsed probleemid

Tallinna linna sisekontroll tuvastas Tallinna Hambakliiniku tegevust kontrollides, et endiselt on lahendamata pikaajalised juhtimisprobleemid ja uurib, kas nõukogu liikmeid on hoitud infosulus. Nõukogu tagasikutsumist praegune linnavalitsus aga ei toetanud.