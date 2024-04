17 Rõuge valla küla soovib liituda Antsla vallaga

Enne haldusreformi iseseisva vallana toimetanud Mõniste piirkonnas ehk Mehkamal, nagu seda kohapeal kutsutakse, on 17 küla umbes 750 elanikuga. Haldusreformiga liideti Mõniste vald Rõuge vallaga, peale mida on suletud üks raamatukogu ja vähendatud teise tööaega viielt päevalt ühele, kohapeal pole kultuurikorraldajad ega ka noorsootöötajat.

"Meil on selline tunne, et siia ei jää praktiliselt mitte midagi. Ühtepidi teenused on olemas, aga teenuste maht on kas ebapiisav või ta kuidagi otsused nagu lähevad meist üle," ütles Mehkama kogukonna eestvedaja Katrin Roop.

Viimaseks piisaks karikas on saanud võitlus Mõniste kooli säilimise eest, mida Rõuge vald on tahtnud nii sulgeda kui ka kuueklassiliseks muuta. Kuigi viimase otsuse järgi jääb kool avatuks ning jätkab üheksaklassilisena, on kohalikel mõõt täis. 243 kohalikku on juba andnud allkirja Antslaga liitumise toetuseks.

"Pigem on mõte, et hullemaks enam minna ei saa. Territoriaalselt oleme Antsla keskusest niisuguses kohas, kus on suhteliselt mõistlik kooli pidada. Et me saaksime kohapeal otsustada selle üle, kuidas me meile eraldatavaid ressursse kasutame, on tegelikult see mõte," lausus Roop.

"Ma üldse ei saa aru, miks nad seda teevad, tegelikult ei taha keegi nende kooli kinni panna," märkis Rõuge vallavolikogu esimees Mati Kuklane.

Kuklane ütles, et Mõniste piirkonda on tehtud suuri investeeringuid, milleks on kasutatud laenuraha.

"Antsla poolt ja Mõniste poolt oleks väga naiivne mõelda, et nemad astuvad minema, löövad käed puhtaks ja Rõuge maksab nende laenu edasi. Nii et kindlasti tuleb kaasa väga soliidne hinnalipik, mille Antsla peab üle võtma, ega teistmoodi Rõuge nõus ei ole," lausus Kuklane.

Mõniste jääb Antsla keskusest 35 kilomeetri kaugusele. Antsla vallas, kus elab alla 5000 inimese, ollakse teemat valmis arutama, eriti et uued elanikud viiksid valla elanike arvu üle 5000.

"Läbirääkimised ju alles algavad. Eks kaalutakse kõik plussid ja miinused läbi. Esimene küsimus on see, et kui palju kohustusi kaasa tuleb ehk kui palju on selle piirkonna jaoks laenusid võetud," lausus Antsla vallavolikogu esimees Merike Prätz.