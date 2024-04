Pildid: Sopi-Tootsi hiigeltuulikute öine transport

Enefit Green rajab Põhja-Pärnumaale Sopi-Tootsi taastuvenergeetika ala, kuhu paigaldatakse 38 tuulikut ja 112 000 päikesepaneeli. Park hakkab aastas tootma ligi 750 gigavatt-tundi taastuvelektrit. Selline kogus katab umbes kümnendiku kogu Eesti aastasest elektritarbimisest, teatas Enefit Green.

Tuulikute valmistaja Nordex tõi tuulikute osad Aasiast laevadega Eestisse.

"Kuna tuulikuid on 38 ja nende osad suuremõõtmelised, tuuakse neid meile laevadega mitmes jaos. Üks tuuliku laba on 80 meetrit pikk ning koos veokiga on tegemist pea sajameetrise veosega. Igal tuulikul on kolm laba, torniosi on seitse ja lisaks veel gondel ja muud osad, nii et ainuüksi ühe tuuliku osi veab mitu veokit. Järgmistel kuudel viimegi tuulikute osad öiste veostega Sopi-Tootsi tuuleparki, kus nad kokku pannakse," ütles Enefit Greeni tuuleenergia ehituse tiimijuht Janek Lillemägi.

Tuulikud peaksid püsti olema 2024. aasta lõpuks.

Lillemägi sõnul on tuugenipargi ehitustööd graafikust ees tänu heale koostööle ametkondade ja kohaliku kogukonnaga ning ühistele jõupingutustele ehitajatega.

"Kui kõik läheb plaanikohaselt, peaks rajatavast pargist esimene elekter tulema selle aasta lõpus. Tuulepark peaks praeguste plaanide kohaselt valmima 2025. aasta alguses ja päikesepark 2025. aasta lõpus," selgitas Lillemägi.

Enefit Green investeerib kokku tuule- ja päikesepargi väljaehitamisesse ligi 350 miljonit eurot.