Sopi-Tootsi tuulepargis sai esimene tuulik püsti

Ühe tuuliku kõrgus koos labadega on 241 meetrit.

Kõik tuulikud on kavas püsti saada septembriks.

Kokku ehitatakse järgmise aasta esimeses pooles valmivasse Baltimaade suurimasse tuuleparki 38 tuulikut.

Tuulikulabade vedu Sopi-Tootsisse käib Paldiski sadamast juuli keskpaigani.

"Käib suure kraanaga labade tõstmine. Eelpüstitus väikese kraanaga, kus kolm torniosa on paigaldatud, on tehtud ja suur kraana paigaldas siis neli torniosa, pluss gondli, pluss käigukasti, haabi ja nüüd ka labad järgi," rääkis Enefit Greeni vanemprojektijuht Janek Lillemägi.

"Praegune nähaolev tõsteseadeldis, mis meenutab suurt drooni, tänu Nordexi võimekusele see hankida, lihtsustab meie paigaldustöid labadel. Kraana on selles mõttes eriline, et see on üks suuremaid kraanasid – 202 meetrit on noolekõrgus, 800 tonni kaalub. Ühe tuuliku püstitus võtab aega soodsate tuuleolude korral tegelikult umbes viis tööpäeva," kirjeldas Lillemägi.