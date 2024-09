Sopi-Tootsi tuulepargis said kõik tuulikud püsti

Pärnumaale Sopi-Tootsisse rajatavas Baltimaade suurimas tuulepargis said kõik 38 tuulikut püsti.

Ligi kolmandik Sopi-Tootsi tuulikutest annab võrku juba ka elektrit. Järk-järgult hakkavad elektrit andma ka teised tuulikud.

Tootmise täisvõimsuse peaks park saavutama tuleva aasta esimeses kvartalis.

Tuulepargi kõrvale tulevad ka päikesepaneelid ning kokku annavad need aastas 750 gigavatt-tundi taastuvelektrit, mis katab ligi 200 000 majapidamise aastase elektrivajaduse.

"Tänaseks on püstitatud kõik 38 tuulikut. Siis on meil 12 tuulikut võrguvalmidusega, millest kaheksa hetkel ka töötab ja see annab umbes 25 000 Eesti majapidamisele ka hetkel elektrit," rääkis Enefit Greeni vanemprojektijuht Janek Lillemägi.

"Kõige raskem ja keerulisem osa, mis oli tuulikute püstitus, on tehtud ja nüüd on seadistamine, testimine, dokumentatsiooni korraldamine ja see võtab oma aja. Aga oleme väga heal positsioonil, ajagraafikust kenasti ees ja ka kenasti eelarves. Plaanide järgi lõpeb testimine järgmise aasta esimeses kvartalis ehk teises kvartalis avame selle pargi pidulikult ka kõikidele külastajatele," lisas ta.