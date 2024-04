Ukraina luure teatel põles Kaliningradis Vene raketilaev

Ukraina luure teatas, et pühapäeval süttis Kaliningradi oblastis Baltiiski linnas põlema Vene raketilaev Serpuhhov.

7. aprillil läks Baltiiski linnas Serpuhhovi raketilaev tulekahju tõttu rivist välja, vahendas Ukrainskaja Pravda.

RBC-Ukraine'iga rääkinud allika sõnul sai laev märkimisväärseid kahjustusi. Ukraina luure väitel on tulekahju tõttu täielikult hävinud laeva side- ja automaatikaseadmed.

"Serpuhhovi lahinguvõime taastamine võtab kaua aega," lisas Ukraina kaitseministeerium.

RBC-Ukraine'iga rääkinud allikas ei täpsustanud tulekahju põhjust.

Serpuhhov on Bujan-M klassi laev, mille Venemaa võttis teenistusse 2015. aasta aprillis. 2016. aasta lõpuni kuulus laev Musta mere laevastikku, alates 2017. aastast on see olnud osa Venemaa Balti laevastikust.

RBC-Ukraine vahendas, et laev mahutab 32 meeskonnaliiget ning on varustatud vertikaalstardisüsteemiga kaheksa Onyxi raketi jaoks.