Läti tanker tangib Läänemerel Venemaa varilaevastiku laevu

Peamiselt kindlustamata ja meresõiduohtlikest laevadest koosnev varilaevastik tegeleb sanktsioonialuste Venemaa kaupade toimetamisega riikidesse, mis sanktsioone ei tunnista.

Küprose lipu all seilava tankeri Zircone omanik on Läti firma Fastbunkering ja laeva kodusadamaks on märgitud Ventspils. Otseselt seadusevastane laeva tegevus ei ole ning kõik Rootsi vetes tegutsemise load on sel olemas.

"See laev on tiksuv keskkonnapomm, sest kui sellega kunagi midagi juhtub, on see katastroof kogu Läänemere jaoks," ütles Uppsala Ülikooli Energiasüsteemide teadur Henrik Wachtmeister.

Rootsi rannikukaitse lennusalga juhi sõnul on oht, et midagi juhtub. "Tangitakse merel ja lähimad abilaevad on õnnetuse korral kaugel eemal. Sellisel juhul peame meie võimaliku naftalekkega toime tulema, aga ka meie jaoks on see pikk maa minna," lausus lennusalga juht.