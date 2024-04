"Impulss": autojuhtide tervisetõendite süsteem vajab uuendamist

Saates "Impulss" jäi kõlama seisukoht, et autojuhtide vanusepõhine tervisetõendite süsteem on oma aja ära elanud, ning kasutusele peaks võtma hoopis riskipõhise lähenemise.

Saates "Impulss" uurisid saatejuhid, miks ei saa eakatelt juhtidelt lube kiirkorras ära võtta ka siis, kui nad on oht endale ja teistele.

Stuudios arutlesid eakate juhtimisõigusega seotud küsimuste üle advokaat Indrek Sirk, PPA juhtivkorrakaitseametnik Sirle Loigo, terviseminister Riina Sikkut ning perearst Argo Lätt.

Saates rääkis oma sõidukogemustest tuntud saatejuht Reet Linna, kes tähistab mõne kuu pärast oma 80. sünnipäeva. Linna on 50 aastat autot juhtinud ja tunneb, et ta sõidustiil on aastatega ainult paremaks läinud. Samuti pole ta põhjustanud elus ühtegi liiklusõnnetust.

Linna ütles, et eakamad juhid on väga hoolikad liiklejad ning sõidavad tihti piirkiirusest aeglasemalt. Ta meenutas olukorda, kus tundis, et politsei käitus temaga vanuse tõttu diskrimineerivalt.

"Inimene peaks ise mõtlema sellele, kuidas tal reaktsioonikiirus on, kas ta on selge peaga, kui ta läheb välja." Ta lisas, et vanematel inimestel võib olla peidetud terviserikkeid, mida peaks kontrollima.

Linna ütles, et tunneb, et suudab 85. eluaastani autot juhtida ega näe põhjust, miks peaks vanemaid inimesi diskrimineerima.

Saates näidati videoklippi, kus kõlas, et osad tervisehäiretega inimesed varjavad perearsti eest enda andmeid, et saada autojuhi tervisetõend.

Praegu on seadus selline, et inimene peab juhtimisõiguse jaoks arstilt saama ja uuendama tervisetõendi iga kümne aasta tagant. Vanematel kui 65-aastastel tuleb seda teha kord viie aasta jooksul. Milles seisneb aga nii politsei kui ka perearstide sõnul probleem on see, et tervisehäda ilmnemisel ei ole inimese nõusolekuta võimalik tervisetõendit ja seeläbi ka juhtimisõigust kehtetuks tunnistada või tagaselja ära võtta.

Perearst Argo Lätt ütles, et kui inimene varjab perearsti eest enda andmeid, siis perearst tervisetõendit ei väljasta.

Terviseminister Riina Sikkut rääkis, et igas süsteemis leidub inimesi, kes üritavad reegleid rikkuda. Samuti puudub statistika selle kohta, kui palju on inimesi, kes on saanud tervisetõendi, kuigi ei oleks pidanud seda saama.

"Vanemine puudutab meie ühiskonda läbivalt," lausus Sikkut. "Mis on need vajalikud kohandused, mida me peame tegema? Üks neist võib puudutada tervisetõendite väljastamist."

PPA juhtivkorrakaitseametnik Sirle Loigo ütles, et ei saa öelda, et kõik üle 65-aastsed autojuhid on liikluses ohtlikud.

Advokaat Indrek Sirk lausus, et inimese terviseseisund ei muutu tavaliselt hetkega ning teised inimesed panevad seda enne tähele. Ta ütles, et tänane tervisekontroll on selline, et arst võib tervisetõendi väljastada telefonikõne teel.

Perearst Argo Lätt ei nõustunud Sirgi väitega, et tervisetõendi väljastamine käib telefonivestluse alusel.

Riina Sikkut märkis, et kogu Euroopa vananeb ning liiklusohtlikke terviseseisundeid esineb ka nooremate hulgas. "Peaksime üle minema riskipõhisele lähenemisele," sõnas ta. Tema hinnangul peaks tervisetõendi siduma vanusest lahti.

Sirle Loigo nõustus Sikkutiga, et tervisetõendit ei peaks siduma vanusega. "Süsteemi kõige kitsam koht on see, et oleme kõiki läinud lööma ühe vitsaga." Ta rääkis, et liiklusohtlikke terviseseisundeid, nagu näiteks epilepsia, lühinägelikkus ja insult, esineb ka noorematel inimestel. "Peaksime kogu tervisetõendite süsteemi üle vaatama," ütles ta.

Advokaat Sirk märkis, et inimesed ei julgeks minna arsti juurde tervisehädasid kurtma, kui kardavad, et jäävad lubadest ilma.

Lätt ütles, et peaks olema test, mis teeks selgeks, kas inimene kõlbab autot juhtima. "Eestis ei ole ühtegi ametlikku juhtimisõiguse terviseseisundi hindamise testi," sõnas ta.

Loigo rääkis, et juhtimisõiguse saab inimeselt ainult karistusena ära võtta. Ta selgitas, et inimene peab ise perearsti juurde minema, et perearst saaks tervisetõendit kontrollida. Selle tõttu võib ohtlik tervislik seisund jääda tuvastamata.

"Perearstid tegid juba 2012. aastal ettepaneku, et tervisetõendit lubataks peatada tagaselja," ütles Lätt.

Sikkut rääkis, et seadusemuudatus on ettevalmistamisel – kui juht on roolist tabatud narko- või alkoholijoobes, tunnistatud EMO-s, et ta terviseseisund segab juhtimist või on olnud ohvriga liiklusõnnetus, siis automaatselt juhi tervisetõend ja juhtimisõigus tühistatakse.

Lätt arvas, et seadus võiks olla veelgi rangem. "Saksamaal on nii, et juhtimisõigus katkeb pärast liiklusõnnetuse põhjustamist."

"Tuleb välja sõeluda need inimesed kellega tegeleda. Kõik 65+ inimesed ei vaja perioodilist kontrolli," ütles Sirk. "Me peame leidma sõela, millega leida üles need inimesed, kellega tegeleda. Selline formaalne tervisetõendite väljastamise süsteem on oma aja ära elanud."

Sirk selgitas, et patsiendi ja arsti vaheline informatsioon on konfidentsiaalne. See on loonud skisofreenilise olukorra, kus perearst peab patsiendi saladust kaitsma, kuid on kohustatud teavitama ühiskonda sellest, et patsient ei vasta nõuetele. Sirgi hinnangul oleks riigipoolne erapooletu arst perearstist tunduvalt objektiivsem.