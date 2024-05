Perearst: autojuhtide terviseseisundi hindamise kord tuleks üle vaadata

Tartus eelmise aasta mais juhtunud liiklusõnnetuse tagajärjel suri kaheksakuune laps ning lapse ema sai raskeid tervisekahjustusi, millest ta siiani taastub. Avarii põhjustanud mehe tervist uuriti põhjalikult ning selgus, et ta ei pruukinud aru saada, millise teo ta toime paneb, ütles Lõuna ringkonnaprokuratuuri prokurör Kairi Kaldoja.

"Tema puhul me saame öelda, et ta ei ole süüdi. Vaatamata sellele, et ta istus autoroolis, vaatamata sellele, et ta sõitis inimestele otsa, ta ei ole süüdi sellepärast, et ta ei pannud seda tegu toime tahtlikult, vaid haiguse tõttu. Ehk siis tema vaimne seisund põhjustas sellise traagilise tagajärje ja selle tõttu me teda ka õigusriigis karistada ei saa," selgitas Kaldoja.

Hoolimata tervislikust seisundist oli mehel kehtiv juhtimisõigus ja veidi aega enne liiklusõnnetuse toimumist sai ta perearstilt ka tervisetõendi.

Perearst ja Tartu Ülikooli peremeditsiini professor Ruth Kalda ütles, et üle tuleks vaadata kogu terviseseisundi hindamise kord, sest ühe vastuvõtu käigus ei saa alati inimese seisundist terviklikku arusaama.

"Üks võimalus on see, et muudetakse korda. Tehakse komisjoni otsus, hindavad erinevad erialaspetsialistid. See komisjon meil kunagi oli, aga see nüüd on jäetud perearsti õlgadele. Või siis teine võimalus, tõesti, et juhiloa taotlemiseks, kui sul on juba ka üle teatud vanuse vanus, siis tuleb liiklussituatsioonis oma juhtimisvõimekust tõestada," rääkis Kalda.

Politsei- ja piirivalveameti hinnangul ei ole aga eakad juhid Eesti liikluses suur probleem.

"Me ei saa eitada, et liikluses on toimunud mingisuguseid õnnetusi, mis on võrdlemisi traagiliste tagajärgedega, aga ei ole kuidagi politseil alust arvata, et nüüd eakad liiklejad Eestis meie teedel massiliselt inimesi tapaks või korrarikkumisi toime paneks. Kindlasti on probleeme kõikides teistes sfäärides, aga sellist üleüldist kurba statistikat meil küll ei ole," ütles Tartu politseijaoskonna menetlustalituse grupijuht Taivo Rosi.

Tema sõnul võiksid aga lähedased pöörata tähelepanu, milline on nende eakate vanemate või vanavanemate seisund ja kas nad on autojuhtidena liikluses ohutud.