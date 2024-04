Euroopa Liidu Kohus tühistas EL-i sanktsioonid kahe Vene oligarhi suhtes

Tegemist on suure tagasilöögiga EL-i sanktsioonipoliitikale, kirjutab Financial Times. Ühendus on seni kehtestanud Venemaa-vastased sanktsioonid 1700 inimese ja 400 organisatsiooni suhtes, süüdistades neid Kremli sõja toetamises Ukraina vastu. Lisaks seni vastu võetud 13 sanktsioonide paketile on kaalumisel uus, 14. pakett.

Üldkohus otsustas, et EL pole esitanud piisavalt tõendeid, mis kinnitaksid, et kaks Vene miljardäri on seotud Ukraina omariikluse õõnestamisega. Lahend võib luua pretsedendi uute hagide esitamiseks sanktsioonide all olevate isikute poolt.

Lahendis seisab, et kuigi võib esineda "teatud lähedust Petr Aveni ja Mihhail Fridmani ning Vladimir Putini ja tema lähikondlaste vahel", pole EL suutnud "tõendada, et nad toetasid tegevust või poliitikat", mis kahjustas Ukrainat, toetasid kõrgeid Vene ametnikke või said nende ametnike otsustest kasu.

Aven ja Fridman on kõige tuntumad Vene kodanikud, kelle suhtes kehtestatud sanktsioonid tühistati. Veel kolm vähetuntud Vene ärimeest saavutasid sarnase positiivse kohtuotsuse eelmise aasta septembris, samas kui EL ise loobus märtsis sanktsioonidest infotehnoloogia valdkonnas tegutseva ettevõtja Arkadi Voloži suhtes.

Ukrainas sündinud Fridman sai jõukaks Venemaal, tegutsedes nafta-, side- ja pangasektoris. Peeaegu 10 aastat tagasi kolis ta Londonisse, kuid oli sunnitud naasma Moskvasse seoses tema suhtes kehtestatud sanktsioonidega. Aven on Läti kodanik ja elab Lätis.

Fridmani ja Aveni suhtes kehtestatud sanktsioonid rajanesid eeldusel, et mehed "toetasid tegevust ja poliitikaid, mis õõnestavad või ohustavad Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja iseseisvust".

"Üldkohus järeldab, et ükski neist põhjustest pole piisavalt tõendatud ning seetõttu pole härra Aveni ja härra Fridmani lisamine [sanktsioonide all olevate isikute nimekirja] õigustatud," seisab kohtu pressiteates.

Euroopa Komisjon saab soovi korral apelleerida Üldkohtu otsust.