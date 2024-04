Rahandusministeeriumi partner pakkus laenuregistri loomiseks mitu varianti

Laenuregistri loomist on ette valmistatud juba paar aastat. Rahandusminister Mart Võrklaeva sõnul on Eesti jätkuvalt olukorras, kus kümned tuhanded inimesed on oma laenude tasumisega hädas. Nüüd ootab Võrklaev võimaliku lahendusega kiiret edasiminekut. Eelnõu on plaanis saata riigikokku sügisel.

Peale positiivse krediidiregistri käivitamist hakkavad kõik pangad ja teised laenuandjad inimeste finantskohustuste jääkide kohta edastama andmeid registrisse. Uut laenu, liisingut või järelmaksu kaaludes peab laenuandja tegema päringu registrisse, et saada teada laenutaotleja olemasolevate finantskohustuste seis.

Teadusinstituudilt Cybernetica tellitud uurimistöö eesmärk oli saada infot, kuidas luua register nii, et oleksid kaitstud inimeste privaatsus ja tagatud vastutustundlikuks laenamiseks vajaliku teabe jagamine selliselt, et ka väiksematel laenuandjatel oleks võimalik positiivse krediidiregistriga liituda.

Rahandusministeeriumi finantsteenuste poliitika osakonna juhataja asetäitja Thomas Auväärt rääkis, et otsustamist vajab, mismoodi register tehniliselt üles ehitada, mis on konkreetsemalt riigi roll selles, kuidas on tagatud andmete kaitse parimal moel.

"Uuringu läbiviimise käigus tuli välja, et asjaosalistel olid nendes küsimustes veidi erinevad eelistused. Meie ülesanne on nüüd kõige asjakohasem variant lukku lüüa," selgitas Auväärt.

Cybernetica ise pakub uuringus esmase soovitusena välja ühe registripidajaga keskse registri, mis põhineb privaatsuskaitsetehnoloogial, kus kasutatakse usaldatavat täitmiskeskkonda (TEE). Selle lahenduse puhul registripidaja inimeste andmeid ei näe ja nende õigsuse eest vastutavad laenuandjad. Teise variandi kohaselt oleks sama tehnoloogia juures mitu registripidajat.

Kolmanda variandina, mida eelistasid turuosalised, on laual tavatehnoloogial põhinev keskne andmebaas, mida Cybernetica soovitab täiendada osaliselt krüpteeritud andmebaasi tehnoloogiaga.

Lisaks ülelaenamise vältimisele võiks register inimestele endile pakkuda ka ülevaadet laenuandjate juurest võetud eluasemelaenude, tarbimislaenude, sealhulgas liisingute ja järelmaksude seisust.