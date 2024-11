Kõigi inimeste laenude andmebaasi loomine saab teoks

Positiivsest krediidiregistrist on Eestis räägitud aastaid. Krediidiandjad on ennast lõhki laenanud inimeste probleemi lahenduseks pidevalt pakkunud, et asja aitaks parandada andmebaas, kus inimeste kõik kohustused kirjas oleksid.

Rahandusminister Jürgen Ligi ütles ERR-ile, et selline eelnõu läheb kohe kooskõlastusringile.

"Ma olen sellele põhimõtteliselt heakskiidu andnud. Detailid on läbi räägitud," rääkis Ligi. Tema sõnul saab eelnõuga erasektor õiguse luua uus üldine kohustuste andmebaas, millest tuleks laenude andmisel lähtuda.

Ligi sõnul ei erineks laenuregistri loomisel olukord kuigivõrd praegusest, sest ka nüüd laenu võttes on tarvis krediidiasutustele esitada andmed oma finantsolukorra kohta, lihtsalt tulevikus saaksid laenuandjad kindlad olla, et rahaline olukord ka tõele vastab.

Küsimusele, selle kohta, et uue andmebaasi loomine võiks inimeste privaatsust riivata ja andmebaas näiteks lekkida, vastas Ligi, et riskid tuleb igal juhul maandada ja tagada. "Aga ega me ei tohi pimeduses elada selle kahtlusega, et äkki keegi teeb vea," märkis Ligi.

Ligi sõnul näeb eelnõu ka ette, et inimeste kohustustes ei tohi andmebaasile juurdepääsu omavate ettevõtete töötajad suvaliselt sorida ja inimesel on võimalik vaadata, kes tema andmeid on uurimas käinud. Samuti ei tohi andmebaasi kasutada laenupakkumiste tegemiseks.

Turuosalised ehk pangad ja laenuandjad on rahandusministeeriumi plaanidega kursis, protsessis osalenud ja arenguga rahul, rääkis Ligi. Eelnõu võiks kooskõlastusringile jõuda lähiajal.