Briti opositsioon lubab tõsta kaitsekulutused 2,5 protsendile SKP-st

Briti opositsiooniline Tööerakond, mis juhib suure edumaaga arvamusküsitlustes ning on selgeks favoriidiks selle aasta lõpus toimuvatel parlamendivalimistel, teatas reedel, et see kavatseb tõsta kaitsekulutused 2,5 protsendile sisemajanduse koguproduktist (SKP). Märtsis teatasid sarnasest plaanist ka Briti valitsevad konservatiivid.