Saksa kaitseminister võrdles Putinit Hitleriga

Saksamaa kaitseminister Boris Pistorius võrdles Venemaa režiimi juhti Vladimir Putinit diktaator Adolf Hitleriga, öeldes, et Venemaa rünnakut Ukraina vastu saab võrrelda Tšehhoslovakkia vallutamisega Natsi-Saksamaa poolt 1938. aastal.

Pistorius osales Winston Churchilli uue biograafia arutelul, mis toimus Berliinis. Pistorius ütles, et Euroopa peab valmistuma pikaks sõjaks, vahendas The Times.

"Putin ei peatu, kui sõda Ukraina vastu on lõppenud, ta on selle selgeks teinud. Täpselt nagu Hitler, kes ütles, et ta ei lõpeta," rääkis Pistorius.

Pistorius nimetas üritusel Churchilli tugevaks liidriks, kellel oli raskel ajal asjast selge nägemus, vahendas Bloomberg.

See pole esimene kord, kui Putinit võrreldakse Hitleriga. 2014. aastal võrdles prints Charles Putinit Adolf Hitleriga. Hiljuti ütles Leedu president Gitanas Nauseda, et Putini ja Hitleri vahele saab tõmmata paralleele.

"Nii nagu Tšehhoslovakkia ei rahuldanud Hitlerit, ei rahulda Ukraina Putinit," rääkis Nauseda eelmisel kuul Pariisis.

Ka mõned tuntud ajaloolased on Putinit Hitleriga võrrelnud. Oxfordi ülikooli ajaloolane Timothy Garton Ash ütles jaanuaris, et "Putin on meie aja Hitler".

Winston Churchilli uue biograafia autor Franziska Augstein ütles aga, et ei nõustu sellise võrdlusega.

"Ma ei usu, et on mõttekas võrrelda Putinit Hitleriga ja sellest järeldades Chamberlaini Scholziga," viitas Augstein kriitikale, et Saksamaa ei toeta piisavalt Ukrainat.

Ajalooliste paralleelide tõmbamisega tegeleb hoogsalt ka Putin ise, hiljuti võrdles ta ennast Jeesusega.