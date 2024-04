Rahandusminister uuris Tallinnalt, kas linnal on Mustpeade maja ikka vaja

Tallinna linn on aastaid oodanud, et valitsus teeks otsuse Mustpeade maja saatuse kohta. Nüüd uuris rahandusminister Mart Võrklaev kirjas linnavalitsusele, kas maja osaline tagastamine Mustpeade vennaskonnale võiks halvendada seal linna kultuuriürituste korraldamist.

Kohus tühistas 11 aastat tagasi Mustpeade maja hoonetekompleksi omandivaidluses riigi otsuse tagastada Mustpeade maja Mustpeade vennaskonnale. Valitsus pidi oma otsuse maja tagastada uuesti läbi vaatama, kuid pole seda seni teinud. Maja valdaja Tallinna linn on aastaid oodanud riigilt teema lahendamist. Reedel saatis rahandusminister Mart Võrklaev Tallinna linnavalitsusele kirja, kus palus põhjendada, miks on linnal Mustpeade maja jätkuvalt tarvis, et valitsus saaks teha otsuse.

"Kuna viimaste otsuste tegemisest on kaua aega möödas, võivad olla asjaolud muutunud. Seetõttu palume veelkord valitsuse otsuse tegemiseks Tallinna linnalt seisukohta, kas ja mis põhjusel on Mustpeade maja Tallinna linnale kultuurialase tegevuse korraldamiseks vajalik," kirjutas Võrklaev linnale.

Võrklaev uuris, kas on oluline, et Mustpeade majas toimuv kultuuriline tegevus jätkuks mingil põhjusel just seal hoones või kas oleks võimalik tegevus üle viia kuskile mujale. Samuti tahab Võrklaev linnalt infot selle kohta, kas osaline tagastamine halvendaks Tallinna linna kultuurialase tegevuse korraldamise ülesannete täitmist ja seaks ohtu hoone sihtotstarbelise kasutamise ja kas avalik kasutus oleks võimalik ka juhul, kui vara osaliselt tagastatakse.

Sealhulgas palus Võrklaev selgitada Mustpeade maja olulisust kultuuriobjektina ja ajaloolist tausta kultuuriasutusena; kui sagedases kasutuses on hoone kultuuriasutusena ning kas linn soovib ka edaspidi Mustpeade maja kasutada kultuuriobjektina.

Mustpeade maja hoonetekompleks asub Tallinnas aadressil Pikk 24, Pühavaimu 9 ja Pikk 26. Mustpeade maja saale kasutavad kontserttegevuseks Tallinna filharmoonia ja Tallinna kammerorkester, lisaks ka külaliskollektiivid.