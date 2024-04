Tallinna uus võimuliit kavandab kulutõuse, mida plaanib katta ka laenuga

Selle aasta lisaeelarvet hakkab linnavalitsus suure tõenäosusega koostama järgmistel nädalatel.

Suurte väljaminekute hulgas plaanib linn vähendada lasteaia kohatasu ja korraldada linnale kuuluvatel tänavatel lumevedu.

Sotsiaaldemokraadist linnapea Jevgeni Ossinovski sõnul on kolm moodust, kuidas linna tulusid tõsta.

"Esiteks, tulud linnal kasvavad lähtuvalt sellest, et tulumaksu laekumine on parem. Nii et loomulikult ka selle arvelt on võimalik täiendavaid vajalikke kulutusi ja investeeringuid teha," rääkis linnapea.

"Teiseks, investeeringute puhul loomulikult on võimalik ja mõistlik kasutada laenuraha. Linna laenukoormus selle arvelt ka mingil määral kasvab, aga Tallinna linnakoormus on kaunis madal," lisas ta.

"Kolmas kindlasti oluline pool puudutab kokkuhoidu ja säästlikumat majandust. Täna linnavalitsus otsustas panna kinni linnameedia alates 31. maist ja see säästab aastas ka mitu miljonit eurot, ainuüksi see üks otsus," ütles Ossinovski.