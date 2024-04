USA esindajatekoda hääletab sel nädalal Ukraina ja Iisraeli abi üle

USA senat kiitis veebruaris heaks Ukraina, Iisraeli ja Taiwani abistamise eelnõu. Paketi suurus on 95 miljardit dollarit. See sisaldab 60 miljardi dollari suurust abi Ukrainale ja 14,1 miljardi dollari suurust abi Iisraelile. Senati eelnõu sidus kõik toetused ühte paketti. Johnson sidus need lahti ja iga ettepaneku üle hääletatakse eraldi.

"Sel nädalal kaalume eraldi seaduseelnõusid koos struktureeritud ja üldise muudatusprotsessiga, et rahastada meie liitlast Iisraeli ja toetada Ukrainat sõjas Venemaa agressiooni vastu. Samuti toetada liitlasi Indo-Vaikse ookeani piirkonnas ja võtta vastu täiendavaid meetmeid tugevdamaks meie riiklikku julgeolekut," kinnitas Johnson ajakirjanikele.

"Me ei hääleta eelnõud siiski praegusel kujul. Me hääletame iga meetme üle eraldi neljas erinevas osas," rääkis Johnson.

Johnson lisas, et eraldi eelnõude hääletamine võib toimuda enne reede õhtut, kuid rahvaesindajatel lubatakse pakkuda muudatusettepanekuid, mis tõenäoliselt venitavad protsessi.

"Üle maakera on hoogsaid sündmusi, mida me kõik väga hoolikalt jälgime. Me teame, et maailm jälgib meid ja vaatab, kuidas me reageerime," sõnas Johnson.

"Meil on terroriste ja türanne ning kohutavaid liidreid kogu maailmas, nagu Putin ja Xi. Nad jälgivad, kas Ameerika seisab oma liitlaste ja meie endi huvide eest kogu maailmas, ja me seisame," märkis Johnson.