ERR USA-s: demokraadid esindajatekoja spiikri kukutamist ilmselt ei toeta

Ukraina rindejoonel oodatakse Ameerika Ühendriikide relvaabi pikisilmi. Kuigi nädalavahetusel esindajatekojas heakskiidu saanud abipaketi üle tuntakse Ukrainas rõõmu, vaadatakse valusalt tagasi neile kuudele, mil see kongressis paigal seisis.

Seaduseelnõu, mis hõlmab endas abi nii Ukrainale, Iisraelile kui ka Taiwanile pannakse senatis hääletusele juba teisipäeval. Kui heakskiit mõlemalt kongressi kojalt on olemas, on president Joe Biden lubanud eelnõu allkirjastada otsekohe.

Pentagoni kinnitusel on nemad valmis ning relvaabi pannakse Ukraina suunas teele kohe pärast presidendi allkirja.

"Kui täiendav abi saab kinnituse, oleme valmis reageerima kiiresti. Nagu teate, on meil väga tugev logistiline võrgustik, mis võimaldab materjali väga kiiresti teisaldada. Nagu varemgi, suudame liikuda vaid mõne päevaga," ütles Pentagoni pressiesindaja kindralmajor Patrick Ryder.

Õhus on aga küsimus, mis saab esindajatekoja spiikrist, vabariiklasest Mike Johnsonist. Ukraina abistamise eelnõu võeti esindajatekojas vastu demokraatide häältega ning rohkem vabariiklasi hääletas eelnõu vastu kui poolt.

Valjuhäälselt on Johnsoni tagasiastumist nõudnud vabariiklased Marjorie Taylor Greene ja Thomas Massie. Kuid selle saavutamiseks on neil tarvis parteikaaslaste suuremat toetust.

"Tahame, et ta astuks tagasi ja teataks oma tagasiastumisest, et me ei jääks mõneks ajaks spiikrita. Tema jaoks oleks auväärne viis praegu lahkuda, kui ta teatab oma tagasiastumisest enne tähtaega ja annaks meile aega asendaja leidmiseks," sõnas Massie.

Kas Ukraina abipaketi hääletusele panek suudab spiikri kukutada, selgub Greene'i sõnul pärast esindajatekoja nädalast vaheaega.

"Ma ei toeta Mike Johnsonit, ta ametisse jäänud aeg on piiratud. Kui hääletus tehtaks täna, ei oleks ta enam spiiker. Ta on juba mängust väljas," ütles Greene.

Johnsoni umbusaldamiseks on tarvis ka demokraatide abi, kuid viimased on lubanud abipaketi hääletusele panemise eest spiiker Johnsoni selja taga seista. Nimelt ei lasknud Johnson oma parteikaaslastel läbi suruda rangeid piiripoliitika muudatusettepanekuid, mis oleks eelnõud demokraatide poolt läbi kukutanud.

"Spiiker Johnsonist rääkides, meil on avatud, aus ja väga suhtlusrohke läbisaamine. Ta peab juhtima väga rahutute esindajatekoja vabariiklaste dünaamikat, mis on täis Putini-meelseid äärmuslasi, kellel pole Ukraina rahastamise vastu mingit huvi," kommenteeris esindajatekoja vähemuse juht, demokraat Hakeem Jeffries.

Spiiker Johnson teatas pärast hääletust, et otsust tehes ta oma ameti pärast ei muretsenud.

"Nagu ma olen korduvalt öelnud, ei kõnni ma selles hoones ringi, olles mures lahkumise pärast. Pean oma tööd tegema. Ja me tegime. Olen teinud seda, mida ma pean õigeks, ja selleks on esindajatekojal võimaldada oma tahet täita," ütles Johnson.

Kuid veel hiljuti nimetas Johnson abi Ukrainale teisejärguliseks, millega tuleks tegeleda alles pärast USA lõunapiiril toimuva lahendamist. Millest selline meelemuutus? The New York Times kirjutab, et pärast kuudepikkust survet osutus spiikri murdepunktiks kohtumine CIA juhi William Burnsiga, misjärel olevat Johnson endale lähedal seisvatele inimestele öelnud, et ta tahab seista ajaloo õigel poolel.