ERR USA-s: Ukraina abipaketi hääletus on senatis kõige varem teisipäeval

Ameerika Ühendriikide kongressi ette kogunenud Ukraina toetajad aplodeerisid laupäeval kõigile esindajatekoja liikmetele, kes Ukraina abipaketi poolt hääletasid. Ligi poolsada Ukraina toetajat tänasid kongressi hoonest väljunud saadikuid käepigistuste ja tänusõnadega, nende hulgas Catherine Pedersen.

"Mina kui Ameerika kodanik, kui maailmakodanik tahan vananeda turvalises keskkonnas, mitte düstoopilises maailmas, mida Venemaa ja Hiina tahavad luua. Ma tunnen, et selle seaduseelnõu vastuvõtmine kaitseb minu tulevikku. Siin on inimesi Ukrainast, inimesi, kelle pered on rindel, ma isegi ei kujuta ette, mida nad praegu tunnevad," sõnas Pedersen.

Pärast hääletust Ukraina toetajaid tervitama tulnud esindajatekoja liige, demokraat Susan Wild ütles ERR-ile, et rõõmustab kongressi alamkojas läbi läinud hääletuse üle.

"Ma esindan Pennsylvania osariigi piirkonda, kus on palju Ukraina juurtega ameeriklasi ja nad on seda päeva oodanud väga kaua. Ma olen lihtsalt väga rahul, et see lõpuks juhtus ja sai parteideülese toetuse," rääkis ta.

Pärast hääletust tänas Ukraina president Volodõmõr Zelenski sotsiaalmeedia vahendusel kõiki Ukraina abipaket poolt hääletanud esindajatekoja liikmeid. Eraldi tõstis ta esile vabariiklasest spiikrit Mike Johnsonit, et viimane pärast kuudepikkust viivitamist tegi otsuse, mis hoiab ajalugu õigel teel.

Johnsoni positsioon esindajatekoja spiikrina on nüüd aga ohus, sest osa vabariiklastest on lubanud Johnsoni ametist maha võtta, kui viimane abi Ukrainale alamkojas hääletusele paneb.

Ukraina abistamise eelnõu üheskoos Taiwani ja Iisraeli abipaketiga liidetakse nüüd aga üheks eelnõuks ning saadetakse senatisse. Hääletus peaks kongressi ülemkojas toimuma teisipäeval.

Valge Maja kinnitas, et USA president Joe Biden allkirjastab abipaketi kohe, kui kongress selle heaks kiidab.