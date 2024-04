Tesla koondab 10 protsenti töötajatest

Tesla on maailma väärtuslikum autotooja, kuid elektrisõidukite turg jaheneb. Tesla kohaneb nüüd uute oludega, kuna firma kasumimarginaal on viimaste kvartalite jooksul vähenenud.

Ettevõtte tegevjuht Elon Musk teavitas seetõttu esmaspäeval töötajaid plaanitavatest kärbetest. Musk tahab vähendada kulusid ja tõsta tootlikkust.

Hiljem selgus, et Teslast lahkub firma asepresident Drew Baglino. Ka teine tippjuht, 42-aastane Rohan Patel teatas sotsiaalmeedias, et lahkub ettevõttest, vahendas The Wall Street Journal.

Tesla aktsia langes esmaspäeval ligi viis protsenti, 2024. aastal on see langenud ligi 35 protsenti.

Firma seisab silmitsi üha suurema konkurentsiga, eriti Hiinas. Seal on turule tulnud kodumaised tootjad, mis naudivad kompartei soosingut.

Hiina BYD kerkis eelmise aasta neljandas kvartalis maailma suurimaks elektrisõidukite müüjaks. Sel aastal haaras Tesla selle tiitli siiski tagasi.