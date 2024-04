Prokurör nõuab Mailis Repsile tingimisi vangistust

Delfi kirjutas, et Mailis Repsi süüdistuses jõuti esmaspäeval Harju maakohtus kohtuvaidlusteni, mis tähendab, et juba suve hakul võib asi esimeses kohtuastmes otsuseni jõuda.

Kohtuvaidluste faasi alustas prokurör Kadri Väling 52-leheküljelise süüdistuse ettelugemisega, milleks kulus kolm tundi ja 59 minutit.

Prokurör taotles Repsile omastamise eest kuue kuu pikkust vangistust ja kelmuse eest aastast vangistust, nii et kergem karistus arvataks kaetuks raskemaga.

"Lõplikuks karistuseks lugeda üks aasta vangistust. Samas ei pea prokuratuur vajalikuks Repsile mõistetavat karistust pöörata täitmisele," tõi prokurör Väling esile.

Seega taotleb prokurör jätta Repsile määratav karistus täies ulatuses täitmisele pööramata, kui ta ei pane üheaastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

Väling on karistust taotledes arvestanud asjaoludega, et Repsil ei ole seni ühtegi kehtivat karistust ning 2023. aasta märtsist on ta pärast riigikogu liikme volituste lõppemist lastega kodus ja kasvatab neid üksi. Repsi kasuks räägib seegi, et pärast ministriametist tagasiastumist ei ole tema ametiajast rohkem avalike vahendite kuritarvitamist välja tulnud.

Prokuratuur toetab ka ministeeriumi esitatud tsiviilhagi, kuid üksnes summas, mis leidub ka süüdistuses – see on 6401 eurot. Seda ületavas osas jätab prokuratuur tsiviilhagi kohtu otsustada. Haridusministeeriumi tsiviilhagi on aga 118 000 euro suurune.

Repsi kaitsja, Levin büroo partner ja vandeadvokaat Paul Keres on varem ERR-ile öelnud, et haridusministeeriumi tsiviilnõuet ei saa täies ulatuses tunnustada, sest seal on sees mitmeid ilmselgelt põhjendamata kulusid. Samuti on Repsi esindaja öelnud, et kriminaalasi tuleks oportuniteediga lõpetada.

Mailis Reps on ise ERR-ile öelnud, et oportuniteet annaks talle võimaluse tulla erialasele tööle tagasi.

"Kas see on poliitika – ma täna täna ei oska kuidagi öelda, et mul oleks mingi, kuidas viisakalt öelda, huvi selles osas. Aga see võib tähendada avalikku sektorit, see võib tähendada minu akadeemilist tööd. See võib tähendada ka õpetaja tööd. Aga kõiki neid asju ma saan teha siis, kui ma ei ole kohtu all või ma ei ole kriminaalselt karistatud," rääkis Reps eelmise aasta sügisel ERR-ile.