Kohus mõistis võltsimises süüdistatud prokuröri tingimisi vangi

Harju maakohus tegi teisipäeval otsuse dokumendi võltsimise süüdistuses, mõistes prokurör Eve Soostari õigeks süüdistuse osas, mis puudutas tsiviilhagi võltsimist ja sellise hagi kasutamist, ent tunnistas ta süüdi kokkulepemenetluse nõusoleku avalduse võltsimises ja selle avalduse kasutamises. Kohus karistas Soostarit tingimisi vangistusega.

Kuuekuulist vangistust ei pöörata täitmisele, kui Soostar ei pane ühe aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Katseaeg hakkab kulgema kohtuotsuse kuulutamisest ehk alates 14. juulist, teatas Harju maakohus.

Eve Soostarile heideti ette tsiviilhagi võltsimist, võltsitud tsiviilhagi kasutamist, kokkuleppemenetluse nõusoleku vormi võltsimist ja selle kasutamist. Süüdistuskõnes loobus prokuratuur süüdistusest võltsitud tsiviilhagi kasutamises ja sellega kaasneb automaatselt õigeksmõistmine selles episoodis.

Kohus leidis, et Soostar tuleb õigeks mõista ka tsiviilhagi võltsimises. Seda seetõttu, et Soostarile etteheidetava kuriteokoosseisu kohaselt on karistatav dokumendi võltsimine, kuid kohtu hinnangul tsiviilhagi ei vasta seaduse järgi dokumendi tunnustele.

Kuivõrd süüdistatav kinnitas kohtuistungil, et võltsima asudes oli ta kindlal arvamusel, et tsiviilhagi on dokument ja ta võltsib teadlikult dokumenti, siis kontrollis kohus ka seda, kas tegemist võib olla kõlbmatu katsega, kuid asus pärast analüüsi seisukohale, et antud juhul selline käitumine siiski kuriteokoosseisu ei täida.

Samas kokkuleppemenetluse nõusoleku vormil on kohtu hinnangul kõik dokumendi tunnused ja seda tuleb lugeda dokumendiks.

Kohtu hinnangul on tõendatud, et Soostar eemaldas kriminaaltoimikust kannatanu nõusoleku vormi (milles kannatanu avaldas keeldumist kokkuleppemenetlusest) ning asendas selle enda koostatud vormiga (milles kannatanu nõustus kokkuleppemenetluse kohaldamisega) ning varustas selle järeletehtud kannatanu nõusoleku kannatanu originaalsele nõusoleku vormile lisatud digitaalallkirja kinnituslehega.

Võltsitud nõusoleku vormi lisamisega kriminaaltoimikusse ning kriminaaltoimiku kohtusse edastamisega viis Eve Soostar kohtu hinnangul lõpule ka võltsitud dokumendi kasutamise.

Kohus nõustus prokuratuuriga selles, et võltsitud dokumendi kasutamise eesmärk oli omandada õigus lahendada süüasi lihtsustatud korras ehk täita enda tööülesandeid väiksemas mahus võrreldes asja lahendamisega muus menetlusliigis.

Kohus ei tuvastanud menetluses karistust kergendavaid ega raskendavaid asjaolusid.

Menetluskuludena tuleb Soostaril tasuda sundraha 1419 eurot.

Kohtuotsus ei ole veel jõustunud ja süüdistataval on õigus otsus edasi kaevata. Eve Soostar töötab endiselt prokurörina.