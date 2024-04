Tallinna abilinnapeade nõunikud said kopsakad lahkumispreemiad

Tallinna linnasekretär Priit Lello allkirjastatud käskkirjaga said eelmise linnavalitsuse abilinnapeade nõunikud ja kaks referenti hea töö eest kopsakad preemiad.

Möödunud pühapäeval, kui Tallinna linnavolikogus toimus dramaatiline hääletus uue linnapea Jevgeni Ossinovski ametisse määramiseks, allkirjastas Priit Lello käskkirja, millega määras "ühekordse preemia hea töö eest" lahkuva linnavalitsuse abilinnapeade nõunikele.

Suurima preemia sai abilinnapea Vladimir Sveti büroo nõunik Ivan Lavrentjev, kelle hea töö oli väärt 7200 euro suurust preemiat. Teine Sveti büroo nõunik Danel Suurtamm sai 6000 eurot preemiat.

Abilinnapea Betina Beškina büroo nõunik Julia Trofimova sai 6960 eurot preemiat ja referent Britten Torstenberg 4300 eurot.

Abilinnapea Tiit Teriku büroo nõunik Jass Juuremaa sai 3000 eurot preemiat.

Ka abilinnapea Joosep Vimma büroo nõunik Kadi Kenk ning abilinnapea Andrei Kante nõunik Teet Tiko said premeeritud 3000 euroga. Kante büroo referent Jekaterina Karelina sai preemiaks 2150 eurot.

Jätkavad nõunikud maksavad preemia tagasi

Lello käskkirjaga said 3000 eurot preemiat ka abilinnapea Kaarel Oja büroo nõunikud Keiu Virro ja Natalie Mets ning abilinnapea Madle Lippuse büroo nõunik Keiti Kljavin.

Natalie Mets ütles ERR-ile, et kuna Oja ja Lippus jätkavad ka uues linnavalitsuses abilinnapeadena ja samuti jätkavad nende nõunikud, siis maksavad kõik kolm preemiad linnale tagasi. "Tegemist oli linna personaliosakonna veaga, me saime lisaks ka hüvitist välja võtmata puhkusepäevade eest, siis maksame need tagasi," kinnitas Mets.

Lello käskkirjast selgub veel, et preemiat makstakse linnakantselei töötasudeks ettenähtud vahendite arvelt.

ERR kirjutas esmaspäeval, et enne Tallinna kesklinna vanema kohalt lahkumist määras keskerakondlane Monika Haukanõmm oma asetäitjale Nikita Groznovile 6600-eurose preemia.