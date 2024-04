Soome valitsus tahab käibemaksumäära 25,5 protsendile tõsta

Puudujäägis riigieelarvesse uusi tulusid otsinud Soome valitsus andis teisipäeval teada, et käibemaksumäär on kavas 2025. aastast praeguselt 24 protsendilt 25,5 protsendile tõsta.

Soome valitsus teatas, et on leidnud nii aasta lõikes kolme miljardi euro suuruse lahenduse riigivõla kasvu murele.

Soome käibemaks oleks seega kõrgem kui Rootsis ja Taanis, kus see ulatub 25 protsendile. Euroopa Liidu kõrgeim käibemaks on Ungaris, 27 protsenti. Samas on kõigis neis riikides paljudel tarbekaupadel erandina madalam maksumäär.

Eesti käibemaks on 2024. aastast 22 protsenti varasema 20 protsendi asemel.