Soome rahvapensionide kärbe puudutab Eestis väheseid inimesi

Soome valitsus tuli teisipäeval välja kärpekavaga, mis muu hulgas näeb ette välismaal makstavate rahvapensionide lõpetamist.

Sanna-Leena Immanen ütles ERR-ile, et Soome pensionisüsteemis on nii tööpension kui ka sotsiaalkindlustusele sarnane rahvapension ning rahvapensioni saab inimene juhul, kui tema tööpension ei ole piisav.

"Rahvapensioni makstakse praegu inimestele, kes elavad Soomes, on Soome püsielanikud. Kui inimene kolib välismaale, siis saab ta selle rahvapensioni välismaale kaasa maksimum aastaks ja sealt edasi ongi ta mõne teise riigi elanik ja enam see miinimumtoimetulekule sarnane rahvapension sinna välismaale ei ulatu," selgitas ta.

Immanen lisas, et pärast valitsuse kärbete jõustumist lõpetatakse rahvapensioni maksmine inimesele kohe, kui ta välismaale kolib. Tööpensioni ei puuduta kärbe üldse ja see liigub ka edaspidi inimesega koos.

"Kui eestlane käib või on käinud Soomes tööl ja selle töötulu najal makstakse talle pensioni, siis seda see muudatus üldse ei puuduta," kinnitas ta. "[Kärpe puhul] räägitakse rahvapensionist, mis on miinimumtoimetulek inimesele, kellel pole pensioni üldse või on väga vähe. See on Soome püsielanikele suunatud justkui toimetulekutoetus või sotsiaalgarantii."

Soome rahandusminister Riikka Purra ütles kärpeplaane tutvustades, et eeskätt mõjutab 38 miljonit eurot kokkuhoidu toov kärbe Rootsis elavaid soomlasi.

Millal aga muudatusi rakendama hakatakse ja millised on nende üksikasjad, ei ole veel selge.

"Meie rahvapensioni ametil ei ole konkreetset selget arusaama, kui kiiresti jõustub see muudatus ja mida see täpselt hakkab tähendama," tõdes Immanen, kelle sõnul leppis valitsus kokku päris paljudes meetmetes ja seetõttu on ajagraafik teadmata.

Lisaks rahvapensioni kärpele otsustas Soome valitsus teha veel hulga muid kärpeid kokku kolme miljardi euro eest ning lisaks tõsta käibemaksumäära järgmisest aastast praeguse 24 protsendi juurest 25,5 protsendini. Peaminister Petteri Orpo ütles, et otsused olid rasked, aga vajalikud.