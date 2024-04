Seadusemuudatus kümnekordistab kergliiklejatele trahve purjus sõitmise eest

Ma ei oleks kunagi osanud arvata, et pean hakkama reede öösiti käima tõuksisõitjate joovet kontrollimas, tõdes paari aasta eest üks väga kogenud politseinik. Ka praegu on purjuspäi tõuke- või tavalise rattaga sõitmine keelatud, kuid joovet saab politsei määrata inimese reaktsiooni kontrollides.

"Aga politseinik on ikkagi õppinud politseinikuks, mitte me ei ole saanud meediku väljaõpet ja see hindamine on väga subjektiivne. Tegelikult sama subjektiivne on see liikleja jaoks, et mitme õllega ma võin sõbra juurest saunast koju sõita," sõnas politseikolonelleitnant Sirle Loigo.

Nii kirjutatigi uude eelnõusse politsei ettepanekul sisse säte, et ratturi joove ei tohi ületada 0,5 promilli ning politsei saab õiguse panna tõukeratturit n-ö puhuma. Politsei statistika kohaselt on reididel kontrollitud kergliikurijuhtidest 30 kuni 40 protsenti alkoholijoobes.

"Kuna kiirused ja ohud on väiksemad kui mootorsõiduki puhul, siis see lubatud määr on natukene suurem. Me ei ole sellise kultuuriga nagu lõunariikides, kus samasugune määr, nagu me lubame kergliiklejatele, on ka mootorsõidukijuhtidel. Selleks, ma arvan, ei ole valmis. Aga näitlikuna öeldes, kui baaris õlu võtta, siis on veel okei minna kergliikuriga sõitma, aga autoga enam mitte," rääkis kliimaministeeriumi veondus- ja liiklusvaldkonna juht Margus Tähepõld.

Praegu saab joobes ratturile määrata kuni 10 trahviühiku ehk 40-eurose trahvi, muudatus lubab tõsta trahvi 100 ühikuni, mis on kuni 400 eurot. Järgmisest aastast juba 800 eurot.

Tallinnas nii jalgratta kui ka tõukerattaga sõitev Tatjana ei pea plaanitavaid muudatusi ülereageerimiseks.

"Selge see, et kui sa sõidad ja oled liikluses, siis sa pead vastutama ja see on sinu enda hinnang, kui vastutustundlik sa oled. Muidugi me teame, et ei ratta ega tõukerattaga ei tohiks purjuspeaga sõita, siis see on ju igati loogiline ja mõistlik," kommenteeris ta.

Ka annab seadusemuudatus omavalitsustele õiguse kehtestada tõukeratastele kiirusepiiranguid. Piirang kehtib vaid renditõukeratastega ja isikliku kaherattalisega võib kiiremini ringi vuhiseda, kui just pole välja pandud kiirust piiravat liiklusmärki.

Mullu piiras Bolt Tallinna ettepanekul tõukerataste liikumiskiirust 20 kilomeetrini tunnis.

"Linn tegi selle ettepaneku kogu sektorile, kahjuks kogu sektor kaasa ei tulnud. Me saime koostöös politseiga andmeid, et see sama pilootprojekt – eelmisel aastal Bolt osales – näitas, et mõju on küllaltki vähene, aga siiski olemas. Ometigi see ei olnud piisav, et kogu seda sama sektorit eneseregulatsiooniga kaasa tuua," rääkis Bolti valitsussuhete juht Henri Allas.