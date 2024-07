Kergliikurijuhtidele jõustusid uuenenud nõuded

Kui varem pidi politsei kergliikurijuhi kinnipidamisel andma subjektiivse hinnangu juhi tervisliku seisundi kohta, siis alates 9. juulist on lubatud alkoholi piirmäär kuni 0,5 promilli. Selle joobe ületamine toob vahelejäänule kaasa rahalise trahvi.

"Politsei tuvastab vastavalt korrakaitseseadusele joovet. Kergliikuri puhul tehakse seda nüüd tänasest esialgu alkomeetriga. Muutunud on karistuse määr. Kui varem oli selle eest ette nähtud 40 eurot, siis tänasest see võib endaga kaasa tuua kuni 200-eurose trahvi," selgitas politseikolonelleitnant Sirle Loigo.

Muutus ka elektritõukerataste parkimine – uus seadus näeb ette, et elektritõukerattad tuleb edaspidi parkida paralleelselt kõnnitee ääre juurde võimalusel äärest mitte kaugemale kui 20 sentimeetrit. Tuul Mobility on pikalt arutanud parkimisreeglite muutmist.

"Nüüd tuligi muudatus, et sõidutee äärest 20 sentimeetrit. Väga hea muudatus ja me oleme seda tegelikult juba ammu kommunikeerinud ka tõukerattajuhtidele, et ei saa lihtsalt seisma jääda, tõukeratta pealt maha minna ja minema kõndida," kommenteeris Tuul Mobility tegevjuht Tauri Kärson.

Tallinna inimesed pigem toetavad tõukside joobes juhtimise piiramist.

"Peaks nulli peale panema. Näiteks Soomes on nii, et seal on mingi test enne kui tõuksi avad, selline test, et kui väga joobes oled, sa ei saa seda testi läbida," rääkis Karmo.

"See on palju mõistlikum kui juhtida autot joobeastmega. Kaine peaga on ka väga mõistlik elektriratast juhtida," ütles Igor.

"Nad on samasugused liiklejad nagu kõik teisedki. Kui me võtame ka autoroolis inimese, me ei salli neid, kui nad on purjus. Miks siis inimesed tõukeratastega võiksid seda teha? Ei tohi," ütles Deniss.