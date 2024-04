Keskerakond kahtlustab, et Tallinna linnapea valimisel kasutati sedelite märgistamist

Keskerakond kahtlustab, et pühapäevasel Tallinna volikogu istungil, kus pandi ametisse uus linnapea ja linnavalitsus, kasutasid neli võimuliidu erakonda hääletusel valimissedelite märgistamist, et aru saada, kes kuidas hääletas. Sellega oleks rikutud aga hääletamise salajasus.

Pühapäeval läks uuel võimuliidul (Reformierakond, Eesti 200, Isamaa ja SDE) kolm vooru, et linnapea Jevgeni Ossinovski (SDE) lõpuks ametisse saada. Esimesel hääletusel oli 40 sedelist kaks kehtetut, teisel hääletusel üks. Linnapea ametisse valimiseks oli vaja vähemalt 40 häält.

Kolmandas voorus sai võimuliit kokku 41 häält, lisaks koalitsioonisaadikutele andis oma poolthääle kolmandaks hääletuseks kohale tulnud Keskerakonna fraktsiooni liige Urmo Saareoja.

Kolmapäeval aga vaatasid Keskerakonna saadikud koos linnaametnikega hääletussedelid uuesti üle ning avastasid, et kolmanda vooru valimissedelitel ilmneb korrapära, mis viitab sellele, et sedelid on teadlikult märgistatud ning seega olek justkui rikutud hääletamise salajasuse nõuet.

Keskerakonna fraktsiooni liige, volikogu aseesimees Marek Jürgenson ütles ERR-ile, et hääletussedelil oli "poolt" kasti iga võimuliidu erakond saanud oma nurga (vasak üleval, vasak all, parem üleval, parem all) ehk iga fraktsiooni liige tegi oma risti või linnukese just sellele fraktsioonile antud nurka ning hääli kontrollides sai see tähelepanek kinnitust.

Tehniliselt võttes polnud sedelid rikutud, kuid Jürgensoni sõnul tõuseb küsimus, kas sellise käitumisega on tagatud hääletamise salajasus.

Esimese kahe vooru sedelitel sellist kummalist seaduspära ei täheldatud, kolmanda vooru eel aga võtsid võimuliidu osapooled pikema vaheaja ja eks siis selline viis sedelid tähistada ka kokku lepiti, lisas Jürgenson.

Jürgensoni sõnul otsustab Keskerakonna fraktsioon neljapäeval enne linnavolikogu istungit, kas pöördutakse õiguskantsler Ülle Madise poole, et temalt saada selgitust, kui seaduspärane taoline koodi kasutamine salajasel hääletusel on.