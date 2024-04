Liia Hänni: sedelite märgistamine on salajasuse põhimõtte rikkumine

Kui Tallinna linnavolikogus kasutati linnapea valimisel sedelite märgistamist ja me teame, et valimised peavad olema põhimõtteliselt salajased, siis kuidas teie seda olukorda kirjeldaksite?

Kui see tõepoolest nii oli, et nende sedelite märgistamise tulemusena saab kindlaks teha, kelle poolt inimene hääletas, siis on see päris kindlasti salajasuse põhimõtte rikkumine.

Mis seal täpselt toimus ja kuidas need sedelid märgistatud olid, mina pole neid ju näinud. Seda peab siis, kui tõepoolest uurimine algatatakse, see uurimine välja tooma.

Aga jah, hääletamise salajasus on väga tähtis põhimõte, et inimene saaks oma tahet ilma kellegi sekkumata avaldada. Ka vabariigi valimiskomisjon on rõhutanud varasemalt, et näiteks hääletuse pildistamine selleks, et seda kellelegi näidata, on kindlasti salajasuse põhimõtte rikkumine. Nii et on põhjust küll lähemalt vaadata, mis siis Tallinnas toimus.

Miks on salajasuse põhimõte nii oluline hääletamisel?

See on põhiseaduses sätestatud põhimõte, et inimene peab saama hääletada vabalt, ilma et keegi tema tahet kontrolliks. See on üks demokraatia aluspõhimõte. Hääletamise teel me ju moodustame oma riigis demokraatlikult võimu ja kui inimesed ei saa vabalt oma tahet avaldada, siis järelikult võib inimeste tahtega manipuleerida. Sellepärast on see põhimõte väga oluline.

Põhiseadus ei nõua üheltki poliitikult ja rahvaesindajalt eetilist käitumist, aga me ei saa tolereerida ka seda, kui kui inimesed ühelt poolt annavad allkirja oma käitumise nii-öelda kinnitamiseks, aga teiselt poolt kasutavad juhust, et seda lubadust mitte täita.

See ei ole õigustus, sest salajasuse põhimõte on ikkagi põhiseaduslik põhimõte. See oli lihtsalt, et kuidas me oleme sattunud sellisesse olukorda, et hakatakse otsima võimalusi nii-öelda kontrollida, kuidas erakonnad käituvad?