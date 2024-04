Kelmuses karistatu nõuab Delfilt temast kirjutamise eest ligi miljonit

Harju maakohtu pisikesest kolmanda korruse saalist paistab nurgas asuvast aknast vihmane Eesti kevad. Kell on pisut enne 11 ja kohal on kohtuistungi sekretär, kunagise Ernst and Young Baltic juhtivkonsultandi Marko Taylori (varem Marko Rudi) esindaja Helmeri Indela, Taylori hagetava Ekspress Meedia ning ajakirjanike Oliver Kundi ja Riina Aljase esindajad Mari Männiko ja Indrek Leppik.

Lisaks ka ERR-i ajakirjanik ja fotograaf. Istungisekretär küsib Taylori esindajalt Indelalt, et kas Taylor ka kohale tuleb. Indela vastab jaatavalt. Kaks minutit enne istungi algust võtab Indela vastu telefoni, ütleb, et ta on üleval, saalis 3020. Telefoni teises otsas küsitakse midagi, Indela vastab, et "üks on kohal".

Minutit venivad ja kohtusaali kedagi ei lisandu. Ekspressi kaitsjad vestlevad sundimatult. Fotograaf on pisut kärsitu, et saaks pildid ära teha. Kolm minutit pärast istungi algust teatab hageja advokaat, et Taylor saatis sõnumi, et ta ei tule täna. Istungisekretär liigub ust sulgema, ja fotograaf lahkub.

Marko Taylori hagi Ekspress Meedia vastu Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Siseneb kohtunik Karin Mölder. Kohus algab. Tegemist on teise istungiga, milles arutatakse Taylori kaebust. Esimese istungiga, kus asja võiks sisuliselt arutada.

Rudi hagi Ekspress Meedia ja selle ajakirjanike vastu põhineb kahel 3. mail 2022 aastal ilmunud lool. Üks neist Delfis ja teine rahvusvahelise uuriva ajakirjanduse konsortsiumi OCCRP (Organized Crime and Corruption reporting Project) veebilehel. Delfi loo autoriteks on Oliver Kund ja Riin Aljas, OCCRP loo puhul on märgitud, et nad on selle valmimiseks kaastööd teinud.

Ilmunud lood põhinevad Dubai kinnisvararegistri lekkel, kus on too toodud ära 800 000 ühikut kinnisvara ja nende omanikud. Andmed on pärit 2020. aastast ja need kogus Washingtonis tegutsev rahvusvahelist kuritegevust uuriv Center for Advanced Defense Studies ehk C4ADS.

Mõlemas loos on ka mainitud, et teiste hulgas kuulus kaks ühikut kinnisvara Marko Taylorile, mis teeb ta selles nimekirjas rikkuselt teiseks eestlaseks Dubais. Mõlemas loos, eestikeelses pikemalt, inglisekeelses lühemalt, on ka toodud ära Taylori taust ja tema varasem tegevus.

Mõned kuud hiljem esitas Taylor Harju maakohtu menetlusse hagi Ekspress Meedia, Oliver Kundi ja Riin Aljase vastu. Hagi on pikk 66 lehekülge ja sellel on juures 38 eraldi lisa.

Taylor ütleb hagis, et tema minevikust rääkimine on teda kahjustanud. Et tema senine Dubai tööandja Mercans General Trading ütles avaldatud artiklite tõttu temaga töölepingu üles ja ta jäi ilma oma ligi 20 000 euro suurusest kuupalgast. Samuti seisab Taylori hagis, et temast rääkivad lood sisaldasid valesid faktiväiteid.

Lisaks ütleb Taylor hagis, justkui oleks temast kirjutamine toonud kaasa ohtu temale ja perele, et tema isikuandmeid on ebaseaduslikult töödeldud, et tal on võimatu uut tööd leida, et ta oli sunnitud elamisloa lõppemise tõttu Eestisse tagasi kolima ja ta Dubai pangakonto pandi kinni.

Taylori hinnangul tuleks talle tasuda varalise kahju eest 719 088 eurot kolme aasta eelneva töötasu ulatuses. Lisaks veel mittevaralist kahju Ekspress Meedialt 239 698 euro ulatuses ja mõlemalt ajakirjanikult 15 000 eurot. Veel soovib ta ilmunud lugude muutmist, et Taylor ei oleks neis enam ära tuntav.

Hagis toob Taylor ära 10 punkti, kus tema hinnangul on artiklites tehtud faktivigu. Kohus võtab kolmapäeval plaani need ka läbi käia.

Taylori kaitsja Indela on teinud avalduse, et istungi võik kinniseks kuulutada, eraelu kaitseks. See tähendaks, et avalikkus, näiteks ka ajakirjandus, ei saaks kohtuprotsessi kuulata. Indela sooviks ka, et istungi kinniseks kuulutamist võiks arutada kinniselt.

Seejuures kerkib ka arutelu, kas tegemist võiks olla vaigistuskaebusega ehk inglise keeles strategic lawsuit against public participation (SLAPP).

Indela sõnul sellist asja nagu SLAPP Eesti õigusruumis ei ole. "Kui isik kaitseb oma õiguseid, siis ei ole tegemist vaigistamisega," rääkis ta kohtus.

Seda enam, et Inela sõnul ei ole mõtet rääkida vaigistamisest, kui eraisik pöördub kohtusse börsifirma vastu. Indela viitab ka, et istungi kinniseks kuulutamine võiks olla kostjate endi huvides, et ei oleks nii palju avalikku kajastust "kui Ekspress Meedia ja selle ajakirjanikud esimesed triibulised saavad".

Mõninga arutelu järel otsustab kohtunik Mölder, et istungid võivad avalikuks jääda.

Marko Taylori hagi Ekspress Meedia vastu Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Kohtus tuleb arutuse alla ka Taylori Dubais esitatud hagi ajakirjanike Kundi ja Aljase vastu. Keegi kohaletulnutest end Araabia Ühendemiraatide õiguseksperdiks ei pea, kuid Indela märgib, et kui sealt mõne kuu jooksul mingi otsus tuleb, võib ajakirjanike vastu suunatud nõuded Eestis tagasi võtta.

Ka hiljem Männikoga rääkides ei ütle Indela, et ta mõistaks, miks näiteks Dubai kohtud sellise asja menetleda on võtnud või kuidas võiks sealne otsus üldse kedagi mõjutada.

Samas küsimuse peale, miks mitte seda kohut lihtsalt ignoreerida, vastas Männiko, et see sõltub inimese riskiisust. Tema näiteks ei soovitaks inimest ennast Dubai hagide vastu mitte kaitsta. Kundil ja Aljasel seal esindaja on.

Liigutakse edasi Taylori hinnangul valeväidete analüüsimisega. Need ulatuvad küsimusest, kas Taylor on varasemalt omanud tööülesannet paigutada sadu miljoneid dollareid USA valitsuse raha, kui pikk aeg on "õige pea", kuni kas ajakirjanik eksis, kui kirjutas, et Taylori maja suurus oli 280 ruutmeetrit ja korter 81 ruutmeetrit, kui need olid tegelikult vastavalt 278,39 ruutmeetrit ja 81,06 ruutmeetrit.

Pooled ühisele seisukohale ei jõua. Erimeelsused ulatuvad sõnade defineerimisest kuni lausete konteksti tajumiseni.

Omaette mure on ka sellega, et viimase kolme, hagi hinnangul valeväite, puhul on Indela unustanud midagi taotleda. Mõningase vaidluse järel lubab Indela nende kohta uue hagi esitada.

Istungi viimane osa täidab vaidlus, et kas saa Eesti kohtult taotleda inglisekeelse teksti muutmist, sest kohtupidamine peaks Eestis olema eestikeelne. Kohtunik Mölder lubab selle enne järgmist otsust ära otsustada.

Viimaks leitakse ka kõigile sobiv aeg uueks kohtuistungiks. Pikema kalendrite sobitamise järel saab selleks 27. september.

Pärast istungit küsis ajakirjanik Taylori kaitsjalt Indelalt Taylori telefoninumbrit. Indela sõnul tal selleks volitus puudub, kuid lubas Taylorile anda ajakirjaniku kontakti. Indela eraldi kaasusest rääkida ei soovi ja Taylor ajakirjanikule ei helista.

Männiko rääkis peale istungit, et kuigi ta pooleli olevaid asju väga kommenteerida ei taha, ei pea ta ligi miljonieurost nõuet Eesti kohtupraktikaga kooskõlas olevaks.

Männiko sõnul on Eestis välja mõistetud summad jäänud pigem 10 000 euro kanti.

"Kohtupraktika ei ole meil selline, kus saaks miljon eurot tasu," märkis Männiko.