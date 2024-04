ERR Ukrainas: võitlejad kurdavad laskemoona nappuse üle

Viimaste nädalate jooksul on Venemaa väed Ukrainas kogu rindejoone ulatuses aktiveerunud. ERR-I võttegrupp käis Zaporižžja oblastis Robotõne all olukorraga tutvumas ning kuulis Ukraina sõjaväelastelt, kui vähe neil laskemoona on.

Teel Robotõnesse räägib miinipildur Mõkola meile nendest, kelle vastu ta sõdib.

"Kui me nad vangi võtame, küsime neilt, mis te siin teete? Nad ütlevad, et neil on eluasemelaen ja muud laenud kaelas. Nad tulid siia tapma inimesi, et maksta oma võlgu! Kes nad sellised on? Nad ei ole inimesed!" rääkis Ukraina sõjaväelane Mõkola.

ERR-i meeskond käis Robotõne külas eelmise aasta sügisel, kohe pärast seda, kui Ukraina väed olid selle vabastanud. Nüüd aga neid sinna enam ei lasta. Öeldakse, et liiga ohtlik.

Seda, mis toimub Robotines, saab näha ainult Ukraina õhuluure silmade läbi.

"Viimastel päevadel on olukord teravnenud. Venelased ründavad aktiivselt kogu rindejoone ulatuses. Nende sidet pealt kuulates saime teada, et nende ülesanne on enne Putini uuesti ametisse kinnitamist vallutada nii palju territooriumi kui võimalik. Okupeerida vähemalt kogu Donetski ja Luhanski oblast ja siin võtta ära Robotõne," rääkis Ukraina sõjaväelane Serhii.

Ukrainlased hoiavad siin oma positsioone vaatamata laskemoona puudusele.

"Moona jagub meile väga vähe, 10-15 miini päevas. Seda on liiga vähe ja sellepärast võib vaenlane ennast lõdvaks lasta. Meil on kolm miinipildujat, 15 miini nende kohta – see pole mitte midagi. Laseme natuke siia, natuke sinna ja siis jääme jälle moona ootama," rääkis Ukraina sõjaväelane "Jupiter".

Väike linn Orihhiv on Robotõnele lähim tagala. Vene juhitavad lennukipommid, raketid ja droonid on jätnud Orihhivi varemetesse. Erinevalt Iisraelist, ei ole Ukrainal võimalik oma õhuruumi kaitsta.

"Liitlased aitavad neid rohkem kui meid, sealhulgas kasutades oma lennukeid. Nad võtsid [Iraani] raketid ja droonid maha juba siis, kui need olid alles teel. Meid abistades nad nii aktiivsed küll ei ole. Algselt nad andsid meile rakette ja relvastust, nüüd on aga vaikus," tõdes "Jupiter".

"Iisraelil võttis aastaid, et ehitada korralik õhutõrjesüsteem, mida tuntakse Raudkupli nime all. Nad on drooni- ja raketirünnakuteks valmis. Nad tulevad nendega hästi toime. Lisaks aitavad neid USA ja Briti liitlased. Ukraina puhul me seda kahjuks ei näe," rääkis Ukraina sõjaväelane Serhii.

Järgmisel ööl jõudsid ERR-i ajakirjanikud ikkagi Mõkola poiste juurde, kelle positsioonid asuvad kilomeetri kaugusel Robotõnest.

"Kui meil oleks rohkem laskemoona, siis oleks kõik hästi. Tuleb teistelt riikidelt paluda, et nad annaks. Hoiame küll vaenlast tagasi, aga laskemoonast on puudus," kirjeldas Ukraina sõjaväelane Mõkola.

Kahjuks ei tea keegi, kui kaua suudavad ukrainlased siin veel vaenlast tagasi hoida.