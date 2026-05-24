ERR Kiievis: Ukraina pealinnas lendasid kogu öö raketid ja droonid

Venemaa korraldas ööl vastu pühapäeva Kiievile ühe siiani suurima õhurünnaku, milles sai surma mitu tsiviilinimest ja kahjustada mitmed rajatised. Kohalikud elanikud kinnitasid ERR-i kaamerameeskonnale, et hävinud tsiviiltaristu läheduses ei olnud sõjalisi objekte.

Venemaa korraldas Kiievile ja selle ümbrusele ulatusliku õhurünnaku, milles esialgsetel andmetel hukkus neli inimest ja viga sai pea 100. Kasutusel olid sajad droonid ja kümned raketid, nende hulgas hüperhelikiirusel lendav ballistiline rakett Orešnik.

ERR-i ajakirjanik Anton Aleksejev näitas pühapäeva hommikul kohta, kus oli enne õhurünnakut oli olnud kaubanduskeskus. Kohalike elanike sõnul mingeid sõjaväelisi objekte kaubanduskeskuse läheduses ei olnud. Lisaks kaubanduskeskusele jäid piirkonnas löögi alla kohalik turg ja ka metroopeatus.

"Me olime sõpradega majas, mis asub siit kahe minuti kaugusel. Kui me kuulsime seda kõike, siis varjusime trepikojas. Me käisime siin lapsepõlvest saadik, meie kool asus siin kõrval. Pärast kooli pea iga päev käisime. Aga nüüd seda enam ei ole," rääkis kohalik elanik Nikita.

"Me töötasime sellel turul eilseni välja. Täna enam seda turgu ei ole. Me töötasime siin, müüsime köögivilju. Turgu enam ei ole," sõnas Mõkola.

Kiievis sai rünnakute tagajärjel surma neli inimest ja pea 100 said erineva raskusega vigastusi. Seda rünnakut nimetatakse üheks kõige ulatuslikumaks alates täiemahulise sõja algusest. Ühe ööga saatis Venemaa Ukraina peale 600 drooni ja 90 raketti. Ukraina sõjaväelaste sõnul oli peamine sihtmärk just Kiiev.