Reportaaž riigikogust: koalitsioon piiras esimest korda opositsiooni võimalust vaheaegu võtta

Koalitsioonierakonnad murdsid esimest korda riigikogus obstruktsiooni sellega, et piirasid opositsiooni võimalust enne muudatusettepanekute hääletamist vaheaegu võtta. Opositsioon peab otsust ebaseaduslikuks, aga riigikogu aseesimehe Toomas Kivimägi hinnangul aitas see riigikogu tööd korrastada.

Kolmapäeva pärastlõunal, kui riigikogu istung algas, polnud enam küsimust, kas Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) korraldab obstruktsiooni või kas obstruktsioon murtakse. Konservatiivid seisid elektroonilise hääletamise reegleid muutvale eelnõule põhimõtteliselt vastu ning lubasid kõik 96 muudatusettepanekut kümneminutiliste vaheaegadega palistada.

Koalitsioonisaadikute seas räägiti juba juba mitu nädalat, et ööistungit nad seekord korraldada ei lase. Niisiis arutati Toompea koridorides pigem selle üle, kui kaua lastakse obstruktsioonil jätkuda ning kuidas riigikogu juhatus oma otsused vormistab.

Esialgu läks kõik tavapäraselt. Eelnõu tutvustanud põhiseaduskomisjoni esimehelt Hendrik Terraselt (Eesti 200) küsiti poolteist tundi küsimusi ning tema vastas, et 266 ettepanekust 96 tegemine käis vastavalt riigikohtus lubatud enesekorraldusõigusele. Sellele järgnesid kõned, kus opositsioon avaldas muret nii e-hääletuse läbipaistmatuse kui mobiiliga hääletamise ohtude üle.

Viimaks käidi läbi seitse muudatusettepanekut koos seitsme vaheajaga. Ning seejärel, täpselt päikeseloojangu minutil, astus koalitsioon oma sammu.

Kompromissiks pakuti ettepanekute kimpusidumisest loobumist

"Head kolleegid, kuna muster ei muutu, siis on riigikogu juhatus teinud ettepaneku kokku kutsuda vanemate kogu," sõnas riigikogu aseesimees, reformierakondlane Kivimägi ja kuulutas välja pooletunnise vaheaja.

Arutelu riigikogu esimehe Lauri Hussari (Eesti 200) kabinetist venis pikemaks. Pisut peale poolt kümmet astus EKRE fraktsiooni aseesimees Siim Pohlak kabinetist välja ja ütles, et kokkulepet ei saavutatud.

"Meile tehti ettepanek, et vaheaegade võtmine lõpetada, justkui oleks see suur probleem," sõnas Pohlak. "Aga ööistungeid on peetud neljapäeva pärastlõunani ja siin ei toimu ju täna midagi erakorralist."

Koalitsioonisaadikud pakkusid ka kompromissi, mille järgi lõpetataks samasisuliste muudatusettepanekute kimpusidumine. Vastutasuks sooviti, et opositsioon ei võtaks ettepanekute hääletamise eel vaheaegu.

Kivimägi sõnul võiks riigikogu läbi hääletada ka nelisada ettepanekut, kui vaheaegu ei võeta. "Vaheaegade mittelubamine piirab riigikogu liikmete õigusi oluliselt vähem kui see, kui kellegi arvates me pakime ettepanekuid liiga palju kokku," märkis ta.

Lubadust vaheagade võtmisest loobuda polnud nõus andma ei EKRE ega Isamaa, sest mõlemas erakonnas peetakse ettepanekute kokkusidumist põhimõtteliselt ebaseaduslikuks.

Kivimägi: vaheaegade võtmine obstruktsiooniks on illegitiimne

Veerand tundi enne kella kümmet astus Kivimägi taas riigikogu kõnepulti ning teatas, et pärast vanematekogu oli koos ka riigikogu juhatus. Ta rääkis pikalt riigikohtu kirjeldatud enesekorraldusõigusest ning sellest, et obstuktsiooni tuleb taluda vaid teatud piirini.

"Riigikogu juhatuse liikmed Lauri Hussar ja Toomas Kivimägi asusid seisukohale, et riigikogu tõhusa toimimise tagamiseks tuleb eelnõu 344 SE muudatusettepanekute läbivaatamisel mitte võimaldada fraktsioonidele vaheaegu muudatusettepanekute hääletamise eel," sõnas Kivimägi viimaks ning lisas, et riigikogu teine aseesimees, Isamaa liige Jüri Ratas jäi eriarvamusele.

See tähendas, et juhatuse otsuse eelnõu pidi minema suurde saali hääletamisele. Opositsioonisaadikud avaldasid protesti ja rõhutasid, et vaheaegu lubab riigikogu kodukord. "Olen seisukohal, et vaheaegade võtmine obstruktsiooni eesmärgil on illegitiimne," vastas Kivimägi.

Isamaa fraktsiooni esimees Helir-Valdor Seeder viitas sarnaselt Kivimägile riigikohtu seisukohale, et obstruktsiooni tuleb taluda, kuni see ei halva parlamendi tööd. "Antud hetkel ei ole tegemist pikaajalise takistusega," sõnas Seeder ja märkis, et viimase nelja kuu jooksul pole toimunud ühtegi ööistungit.

Tema, nagu teisedki opositsioonisaadikud küsis, mitu vaheaega siis võib võtta. Kivimägi vastas, et mingit määra kuskil kirjas ei ole ning iga eelnõu puhul tuleb asja uuesti hinnata.

Viisteist minutit pärast kümmet andis koalitsioon otsusele oma hääled ja vaheaegu enam võtta ei saanud.

EKRE hinnangul reageeris koalitsioon üle

"See on ebaproportsionaalne ja totaalne ülereageerimine," märkis Pohlak oma napis kommentaaris ERR-ile. "Sõnu ei ole, ütleme nii."

Kivimägi nimetas otsust riigikogu tööd korrastavaks. "Obstruktsiooni on üle tähtsustatud," ütles Kivimägi ja lisas, et parlamendiliikme peamine tööriist on sõna. "Sõna võtta on võimalik praktiliselt piiramatult," märkis ta ja loetles kodukorras toodud võimalusi.

"Ja kui meile on öeldud, et meile tehakse tagasi, kui opositsioonis oleme, siis ma siiralt ei muretse selle pärast," sõnas Kivimägi.

Pärast otsust vaheaegade võtmine lõpetada, läks kõik kiiresti. Ülejäänud muudatusettepanekud hääletati läbi ilma vaheaegadeta ning viisteist minutit enne kella ühteteist läbis eelnõu "Riigikogu valimise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (344 SE II)" teise lugemise.