Riigikogu opositsioon pole rahul, et ei saanud obstruktsiooni kasutada

Riigikogu opositsioon ei ole rahul, et koalitsioonisaadikud lõpetasid kolmapäeval vaheaegade võtmise võimaluse ning öine istumine jäi seetõttu ära. Koalitsioon on seisukohal, et see, kas ja kui kaua vaheaegu võtta, otsustatakse iga eelnõu puhul uuesti.

Kolmapäeva õhtul otsustasid riigikogu koalitsioonierakonnad, et opositsioonile ei anta enam võimalust võtta enne hääletust vaheaegu. Arutamisel oli eelnõu, mille heakskiitmisel on võimalik valimistel hääletada ka mobiiliga ning muudatusettepanekuid, mida saalis hääletada oli 96. Esimese seitsme muudatuse hääletamise eel oli opositsioon võtnud iga kord 10-minutilise vaheaja.

"Olime arutanud seda konkreetset eelnõu peaaegu 9 tundi - võib öelda, et ühemõtteliselt oli kõigile selge, mida me arutame, mille üle me otsustame, mida me hääletame. Sellist täiendavat venitamist mingite 10-minutiliste vaheaegadega võtmisega ei olnud lihtsalt adekvaatne teha," rääkis riigikogu liige Tanel Kiik (SDE).

"Riigikohtu otsuses on ju ka öeldud, et vastusammud obstruktsioonile on siis põhjendatud, kui obstruktsioon pikaajaliselt paralüseerib parlamendi töö. See on esimene eelnõu, kuhu üldse sellel aastal esitati niisugune hulk muudatusettepanekuid ja kus obstruktsiooni kavatseti rakendada," ütles Isamaa fraktsiooni esimees Helir-Valdor Seeder.

Reformierakonna fraktsiooni esimees Erkki Keldo aga ütles, et riigikogu menetluses ootab saali jõudmist terve rida eelnõusid, millele opositsioon on esitanud sadu muudatusi. Mis tähendab, et opositsiooni soov riigikogu tööd pidurdada pole ühekordne aktsioon.

Martin Helme (EKRE) sõnul on koalitsioon tõmmanud joone peale ööistungite korraldamise võimalusele aga ka opositsiooni võimalusele seadusandluse koostamisel kaasa rääkida.

"Just ähvardus kutsuda esile ööistungeid oli see, mis tihtilugu võimaldas koalitsioonil ja opositsioonil maha istuda ja otsida kompromissi, et mõnigi opositsiooni muudatusettepanek läheks eelnõusse sisse ja sellisel juhul võttis opositsioon kõik ülejäänud tagasi. Seda kõike enam ei ole," ütles Helme.

Riigikogu esimees Lauri Hussar (Eesti 200) ütles, et eile tehti otsus ühe konkreetse eelnõu muudatusettepanekute suhtes.

"Jätkuvalt saab riigikogu saalis võtta vaheaegu, et olulisi küsimusi arutada ja ma usun, et edaspidi sõltub väga palju ka opositsioonist, kuidas nad hindavad, millal on otstarbekas ja põhjendatud vaheaja võtmine ja millal see muutub ülemääraseks obstruktsiooniks," rääkis Hussar.