Eestimaine tomat jõuab müügile juba mõne nädala pärast

Pärnu turul on praegu müügil vaid Poola tomat. Eesti tomat võib sinna jõuda mõne nädala pärast Eesti üks suuremaid tomatikasvatajaid, Pärnumaal asuv Võiste aiand ütleb, et kevad pole tomatile soodne olnud.

"Kevad on meil olnud väga pime ja jahe. Praegu peaks juba tomat saaki andma, aga selle pimeduse tõttu me arvame, et kusagil kaks nädalat minimaalselt lükkub valmimise protsess edasi," ütles Võiste aiandi juhatuse liige Mirko Metsaoru.

Võiste aiandis on praegu kasvamas 14 000 tomatitaime ja õige pea saab sealt kolme sorti tomatit – punast, kollast ja vaarikat.

Aiand rihib varajast saaki ja seda võimaldavad eelkõige Soomes spetsiaalsetes kasvuhoonetes ettekasvatatud taimed.

"Valmistame oma pinnad nii palju varem ette. Siin konkureerida on keeruline ja konkurentsieelise siiani on andnud see, et me oleme oma saaki varem saama hakanud," lausus Metsaoru.

Taime kasvatamist seemnest alustanud väiksemate tootjate tomat jõuab müügile hiljem.

"Päikest on niivõrd vähe ja külm ja fotosünteesi ei ole taimel. Tänavu on raske öelda, kuskil mai lõpp, juuni algul, mitte enne. Alles nüüd tuleb neljas kobar, viies kobar. Enne ei tule siit midagi, kui on seitsmes kobar olemas," lausus Võiste tomatikasvataja Ants Must.

Must kasvatab umbes 900 tomatitaime ja müüb tomatid maha peamiselt turul Tallinnas. Köögiviljakasvatusega tegelev ja Pärnu turul tomatit müüv Kollikse talu pole aga tomatitaimi veel kasvuhoonesse viinudki.

"Kasvuhoonesse maipühade aegu on tavaliselt pandud, vahest enne, vahest hiljem. Kõik oleneb ilmast muidugi. Kui temperatuur on paras, siis esimesed tomatid oleks kuskil peale jaanipäeva," rääkis Kollikse talu peremees Roland Liesment.

Nii suur- kui ka väiketootjate ühine mure on välismaine odav tomat.

"Seda tuuakse sisse massiliselt, mis võimaldab ka madalamat hinda ja see tähendab seda, et meil on oma sisendite juures väga keeruline sellega konkureerida," ütles Metsaoru.

"Poolakas tuleb odava tomatiga, aga minu omahind on niivõrd kõrge ja ma ei saa nii odavalt müüa. Maksan peale, see on nagunii nagu hobi juba," lausus Must.