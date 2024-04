35 miljonit maksma läinud Balticconnectori parandus jõudis lõpule

Soome-Eesti gaasijuhtme Balticconnector umbes 35 miljonit eurot maksma läinud parandustööd on valmis. Samas ei taga miski, et mõni alus ei võiks uuesti trassi katki teha, kuigi see on nüüd pisut keerukam.

Kui möödunud aasta oktoobris Hong Kongis registreeritud alus Newnew Polar Bear äestas ära Läänemeres Eesti ja Soome vahelise gaasitrassi Balticconnector, ei teadnud keegi, kui kauaks kompressorjaam seisma jääb. Praeguseks on Balticconnector parandatud ja kompressorjaamas käib toru taassurvestamine. Esmaspäevast peaks gaas kahe riigi vahel taas liikuma hakkama.

"Eesti gaasi varustuskindlus on kindlasti tänu sellele meretoru parandusele suurem, kuna eelnevalt olime sellel perioodil, kus toru oli katki, ühendatud välismaailmaga ühe gaasitoru kaudu Lätiga. Nüüd on meil (taas) ühendus Soomega," lausus Eleringi juhatuse liige Reigo Kebja.

"See annab meile võimaluse tuua gaasi Inkoo terminalist Balti poole ja tuua ka mahutisse. See on üsna oluline meile ja kogu regioonile ka. Kas või juba selle pärast, et 1. maist hakkab mahutite täitmise hooaeg ehk on vaja gaas liigutada mahutisse. Teine asi on see, et Klaipeda LNG terminal läheb hooldusesse 1. maist, rohkem kui kuuks ajaks," ütles Eesti Gaasi juht Margus Kaasik.

Parandustööd läksid maksma suurusjärgus 35 miljonit eurot ja kuivõrd Balticconnector oli kindlustatud, siis on lootus, et selle eest gaasitarbijail maksta ei tule. Samas ei taga miski, et mõni muu alus uuesti ei otsusta ankruga Läänemerd üles künda. Siiski sama segamatult seda enam ei tohiks juhtuda.

"Nii lihtsaks see asi enam ei ole tehtud. Kindlasti lisameetmeid on võetud. Teeme koostööd soomlastega, et üheskoos turvata nii palju, kui vähegi võimalik on. See ei välista seda, et midagi sellist ei pruugi enam juhtuda. Tõmbame silmuse kitsamaks, aga see, et keegi sealt läbi ei lähe, seda me ei suuda garanteerida," lausus kliimaministeeriumi energeetikaosakonna juht Rein Vaks.