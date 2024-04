Stockholmi sisepõlemismootorite keeld Eesti laevalt tulijaid ei puuduta

"Värtahamnen(i sadam) jääb antud piirangutealast välja ning meie laevadega Stockholmi liikuvad autod saavad terminali lähistel suunduda tunnelisse ja selle kaudu kiirteede E20 ja E4 peale, ehk siis nii Malmö, Göteborgi ja Gävle suunas kui ka põhja poole. Piirangud tulevad mängu alles siis, kui soovitakse sõita päris Stockholmi südalinna," ütles Tallinki pressiesindaja Katri Link esmaspäeval ERR-ile.

Eelmisel nädalal andis Euroopa Komisjon Stockholmi võimudele loa sellise keelutsooni kehtestamiseks, tunnistades, et piirang ei riku vaba liikumise põhimõtet, vahendas uudisteportaal EurActiv.com.

Stockholmi linna juhtiv roheliste ja sotsiaaldemokraatide koalitsioon otsustas eelmisel aastal kehtestada kesklinnas 3. klassi keskkonnakaitsevööndi, mis keelab seal bensiini- ja diislimootoriga autod. Otsus põhjustas paremtsentristliku opositsiooni pahameele, kes pöördus Euroopa Komisjoni poole küsimusega, kas sellise tsooni kehtestamine ei lähe vastuollu vaba liikumise põhimõttega.

Kohaliku päevalehe Mitti teatel ei olnud Euroopa Komisjonil vastuväiteid Stockholmi linnavolikogu plaanile, mis jõustub 31. detsembril 2024.

See tähendab nüüd, et Stockholmi kesklinnas 20 kvartalit hõlmaval alal keelatakse bensiini- ja diiselautod ning lubatud on ainult elektriautod ja madala heitgaasitasemega gaasisõidukid, sealhulgas ühistransport ja taksod. Tiheda liikluse ajal lubatakse aga ka madala heitgaaside tasemega hübriidid.

"See tähendab, et keskkonnakaitse tsooni kehtestamine jätkub plaanipäraselt. Alates 31. detsembrist on Stockholm esimene linn maailmas, mis keelab bensiini- ja diiselautode sõitmise ühes linnaosas," ütles ajalehele roheliste partei Stockholmi liiklusnõunik Lars Strömgren.

Roheliste hinnangul aitab keelutsoon parandada õhukvaliteeti piirkonnas, kus on rohkesti jalakäijaid ja jalgrattureid.

Strömgreni hinnangul võib piirang aidata kaasa transpordi kiiremale elektrifitseerimisele laiemalt.

Linnavolikogu opositsioon Rootsi peaministri Ulf Kristerssoni parteist Moderaadid ei hoidnud end projekti kritiseerimisel tagasi.

"See on ideoloogiline sümbolpoliitika," ütles varilinnapea Dennis Wedin uudisteagentuurile TT. Tema sõnul muudab tsoon kesklinna vähem ligipääsetavaks ja jätab välja inimesed, kes ei saa endale elektriautot lubada.

"Nad murravad lubadusi ja lasevad roheliste erakonnal kasutada kesklinna oma eksperimentaaltöökojana," ütles ta.

Moderaadid siiski toetavad seda, kui rohkem inimesi läheb üle elektritranspordile, aga see eeldab rohkem laadimispunkte ning diferentseeritud ummikumakse ja elektrisõidukite parkimistasusid. Wedin nõustus ka sellega, et Stockholm ei tohiks olla kujundatud ainult autoliiklusele mõeldud ning kinnitas, et tema partei toetab eesmärki, et 2030. aastaks oleks kesklinnas saastevaba liiklus.