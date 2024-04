Maha sadanud lumi võib põhjustada lindude hukkumist

Valker ütles, et paljude lindude jaoks on probleemiks mitte väikesed külmakraadid, vaid hoopis paks lumekiht, mis takistab toidu otsimist.

"See mõjutab lindude elu päris palju. Mõjutab nii rändlinde kui ka paigalinde, sellepärast et kuigi paigalinnud on lumiste oludega harjunud, siis nende jaoks on kätte jõudnud pesitsusaeg ja mõnede liikide puhul peavad nad kas hauduma või sootuks poegadele toitu leidma. Väga palju mõjutab muidugi neid saabunud rändlinde. Eriti seetõttu, et lumi muudab paljude lindude jaoks toidu raskesti kättesaadavaks."

Valkeri sõnul võib teatud hulk linde praegustes oludes hukkuda ja üheks põhjuseks võivad olla autojuhid.

"Linnud, eriti väiksemad värvulised kipuvad praegu tulema sinna, kus toit on paremini kättesaadavam, sellistesse kohtadesse, kus lund on vähem. Kõige paremad kohad selleks on teeperved või linnud tulevad suisa maantee peale. Kui autojuht ei ole tähelepanelik ja aegsasti hoogu maha ei võta, siis päris märgatav osa nendest värvulistest hukkub ka liikluses," lausus ta.

Lindudele toitu panna Valker siiski praegu ei soovita ja ütles, et selle asemel võiks pigem puhastada nende jaoks koduaias lapi maapinda lumest.

"Mina soovitaksin kindlasti loomulikke toitumisvõimalusi. Kõige parem on see, kui lükkame muru peale väikese lumevaba laigu. See on palju parem abi lindudele kui see, et hakkame uuesti linde toitma. Ma pigem soovitaksin läheneda niimoodi, looduslikul moel," lausus ta.