Pärnu-Jaagupi spordikeskusest sai üheks õhtuks ooperimaja

Maailmas üht enim lavastatud ooperit, Verdi "La Traviatat" tuldi Pärnu-Jaagupi spordikeskusesse vaatama nii Pärnumaalt kui ka kaugemalt. Saali rohkem kui 500 kohta müüdi välja mõne päevaga.

"Kuna Põhja-Pärnumaa vallas on olemas juba Vändra kunstigalerii, on ka olemas Lüdigi kontserdisaal, siis miks mitte ka ooper. /.../ Number üks on kindlasti see, et tuua kultuur oma valla elanikule lähemale, kättesaadavamaks ja muuta ka üleüldiselt Põhja-Pärnumaa vald kultuurimaastikul nähtavamaks," selgitas valla kultuuri- ja spordispetsialist Maarja Säde.

Kui paar tundi enne etenduse algust ehitati veel orkestriauku, siis kella seitsmeks õhtul nägi saal välja täpselt nii nagu peab – eesriie, korralik valgustus ja laes lühtrid. Üheks õhtuks ooperimaja tegemine oli aga omajagu keerukas.

"Tegelikult hakkasid ettevalmistused pihta juba eelmise aasta suvest. Siia ooperisaali ehk siis ka spordisaali paigaldati akustilised plaadid, et helikvaliteeti parandada, aga samas ka spordivõistluste jaoks on see väga oluline, et ei oleks nii suur müra. Lisaks paigaldati spordikeskusele uus uks, et vedada sisse inventari ja loomulikult ka ooperidekoratsioone," rääkis Säde.

"Lõppkokkuvõttes ju ehitatakse kõik ooperiteatri jaoks vajalik asi üles. Kui te vaatate lae alla, siis see on täis liikuvaid prožektoreid, kui te vaatate, on ülikorralik lava. Meist paremal on suur ooperikohvik 300 inimesele. Ma arvan, et see jääb kogu eluks meelde, sest ajalooliselt esimest korda mängitakse Põhja-Pärnumaal ooperit," rääkis projekti eestvedaja, Põhja-Pärnumaa endine vallavanem Aivar Mäe.

Koos koori, solistide, orkestri, tehnilise meeskonna ja teiste abilistega sai ooperiprojekt teoks ligi paarisaja inimese toel.