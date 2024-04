Mai algusest muutub Pärnu linnas parkimiskord

"Kõik ettevalmistused praegu jooksevad plaanipäraselt, paigaldatakse uusi liiklusmärke, infotahvleid, ilm lubab ka seda, et on joonimisega alustatud ja praegu tahaks loota, et kõik jõuab valmis õigel ajal," rääkis Pärnu linnamajanduse osakonna juht Karmo Näkk.

Senise kahe tasulise parkimise tsooni – kesklinna ja ranna – asemele tekib kolm tsooni: vanalinn, kesklinn ja rand.

Rannapiirkonnas oli varem tasuline parkimine vaid suvel, kuid nüüd muutub seal parkimine tasuliseks aastaringselt. Uus, kesklinna tsoon on aga suures osas ala, kus varem sai parkida tasuta.

Linnavalitsuse poole pöörduvad praegu küsimustega eelkõige just need, kes varem tasulisuses tsoonis ei elanud.

Kolmapäeval Pärnu linnas küsitletud inimesed olid muudatusega üldiselt kursis.

Kui Pärnu linna elanikud saavad aastase parkimisloa osta 150 euroga, siis külalisele maksab see 850 eurot. Seega saab näiteks 30 kilomeetrit kesklinnast, kuid siiski haldusjaotuslikult linnas elav inimene loa osta odavamalt. Samal ajal peab kesklinnast vaid mõned kilomeetrid eemal, kuid siiski juba linnast väljas elav inimene loa eest maksma viis korda rohkem.

"Oleme saanud tegelikult mitmel korral tagasisidet, et inimesed otsivad lahendust, nad ei ole nõus 850 eurot maksma. Et peab vist äkki linna sisse kirjutama. Rahvastikuspetsialist ütles ka, et märtsikuus on olnud nii-öelda vallast väljakirjutamisi," ütles Tori vallavanem Lauri Luur.

Luur lisas, et kogu maakonna piires võiksid kehtida ühtsed reeglid.

Pärnu linn sissekirjutuste kasvu märganud ei ole. Linna hinnangul saab esimesi kokkuvõtteid teha siis, kui uus parkimiskord on juba mõnda aega kehtinud.