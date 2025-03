Viljandis muutub linna maal parkimine tasuliseks

Viljandis koguti sadu allkirju tasulise parkimise vastu linna maal, kuigi volikogu on otsuse juba langetanud. Kolmapäevaõhtune rahvakoosolek näitas kohalike arvates seda, et demokraatiaga pole Viljandis hästi – kõigepealt tehakse otsused ära ja alles siis peetakse rahvaga nõu.

Tasuline parkimine Viljandi kesklinnas linna maal hakkab kehtima 1. juunil. Parkimiskellaga saab igal ajal parkida tasuta kaks tundi, kuid pikemal peatumisel töö ajal ja laupäeval kella kaheksast 15-ni tuleb maksta euro tunnist.

Viljandi ettevõtja, EKRE kohaliku osakonna juht Silvia Takkel kogus tasulise parkimise vastu üle 200 allkirja.

"Ma arvan, et on mitu tuhat inimest, kes iga päev käivad tööl, pargivad maja ees, kes ajavad oma asju siin. Pluss veel meie linna külalised, kes tulevad, eriti suveks, kus meil on kaks suurüritust ainult, mis toovad Viljandi linna rahvast, mis toovad tulu ettevõtjatele. Ja veel neid karistada ka omakorda, see on täiesti valesti tehtud," sõnas ta.

Alles jääb kolm parklat, kus linn raha ei küsi. Viljandis tegutseb ka kaheksa tasulist eraparklat, millele nüüd lisandub kolm linna oma.

Parkimikorraldust muutes soovib linnavalitsus ennetada probleeme, mis kaasnevad 250 auto lisandumisega iga päev, kui Viljandi haigla Jämejalast kesklinna kolib.

"Me näeme, et kui nüüd haigla tuleb kesklinna ja linn sellele ennetavalt ei reageeri, siis kogu see parkimiskoormus, mis haiglaga kaasa tuleb, valgub lihtsalt linna tänavatele," selgitas reformierakondlasest linnapea Johan-Kristjan Konovalov.

25-eurosest kuumaksust pole pääsu ka tasulise parkimise alal elavatel autoomanikel.

"Ma ei saa aru, mis probleeme sellega lahendatakse, kui päris aus olla. Kuna ma elan ise eramajas ja linna poolt on kohustus kõnniteed koristada aiaga piirneval alal, aga autot enam sinna parkida ei tohi tasuta, siis justkui ei tundu väga loogiline see asi," rääkis kohalik elanik Margus Viira.

Opositsioonipoliitik Helir-Valdor Seeder (Isamaa) leiab, et linna parkimiskorraldus tuleb tervikuna uuesti läbi mõelda.

"Lükata see tasulise parkimise kehtestamine edasi pärast seda, kui haigla on käivitunud ja on näha, kus on siis tegelikult need kitsaskohad ja kas on vajalik just sellisel kujul tasulist parkimist kehtestada," ütles ta.

Linnarahvalt kogutud ettepanekud jõuavad volikogu ette aprillis.