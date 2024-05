Pärnu ettevõtjaid teeb murelikuks kohalike klientide ostujõu vähenemine

Pärnu toitlustus- ja majutuskohad on algavaks suvehooajaks valmis. Kuigi Pärnut on taas rohkem hakanud külastama soomlased, teeb ettevõtjaid murelikuks eestlastest klientide ostujõu vähenemine.

Pärnu majutuskohtade hinnangul teevad kliendid ostuotsuseid järjest rohkem viimasel minutil ja seetõttu on üsna keeruline prognoosida, kuidas ees ootav suvi läheb. Broneeringuid suveks siiski on, meeskonnad on komplekteeritud ja üldiselt ollakse hooajaks valmis.

Toitlustus- ja majutuskohtade hinnangul on hooajatööliste leidmine sel aastal lihtsam.

"Oleme võtnud juurde ja veel otsime mõnele positsioonile. Eks Pärnus suveks töötajate leidmine ei ole kunagi väga lihtne, aga sellel aastal peab ütlema, et saame hakkama ja meil on siin juba kenasti enam-vähem positsioonid täidetud," rääkis Wasa Resort spaahotelli tegevjuht Indrek Ilves.

"Töötajate otsingud on, ma arvan, jõudnud enam-vähem lõpule. Meeskond ju peaaegu kahe- ja kolmekordistub. Sel aastal isegi on olnud lihtsam töötajaid leida kui eelnevatel aastatel," ütles Pastoraadi kohviku peakokk Siiri Aasma.

Ühest põhjust ettevõtted välja tuua ei osanud, kuid seostavad seda sektori kindlustunde suurenemisega.

Majutuskohti rõõmustab, et neid on uuesti hakanud üles leidma soomlased.

"Suvel ette vaadates paistab, et soomlased on jälle meid ja Pärnut avastamas. Näha on, et soomlaste broneeringuid on päris palju," ütles Ilves.

"Positiivseid märke näeb seoses Soome turuga. Aprill ja mai olid juba väga toredad võrreldes eelmise aastaga," sõnas Viiking spaahotelli tegevdirektor Kairi Lusik.

Samal ajal ütlevad ettevõtted, et hinnatõus on mõjutanud eestlastest klientide arvu ja harjumusi.

"Kuna me ei ole ei nelja-, ei viietärnihotell, siis meie sihtrühm ongi keskklass ja nagu me kõik teame, siis keskklass on Eestis ju kõige rohkem pihta saanud – euribori tõus, kõik hinnatõusud ja nii edasi. Me näeme, et ostujõud on päris kõvasti kahanenud. Leitakse see raha küll ööbimiseks ja veekeskuse kasutamiseks, aga lisateenuseid üritatakse võimalikult minimeerida, kas tellitakse toitu kulleriga hotelli," selgitas Lusik.

"Kuna tooraine hind ja käibemaksud ja kõik on tõusnud, siis loomulikult need asjad on kõik nüüd ju näha ka menüühindades. Tehes toite ja nähes tellimusi, siis selliseid kahe-kolmekäigulisi inimesi on vähemaks jäänud," ütles Aasma.

Majutuskohtade hinnangul mõjutab klientide ostuotsuseid ka Pärnus mai alguses tõusnud parkimistasu.