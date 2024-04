Meeleavaldused Palestiina toetuseks USA ülikoolides jätkuvad

New Yorgis asuv Columbia ülikool on andnud üliõpilastele korralduse hiljemalt neljapäevaks protestilaager ülikoolilinnakus kokku pakkida. Võimud süüdistavad meeleavaldajaid korrarikkumistes ja kohati vaenukõneni jõudmises. Protestijate sõnul on nende meeleavaldused rahumeelsed.